Coronavirus y béisbol: vacúnate para ponchar al COVID

Esta semana fueron las elecciones al Salón de la Fama del Béisbol Profesional en los Estados Unidos. Muchos fanáticos estuvimos muy atentos a ver si este año incluirían a Roger Clemens y a Barry Bonds. Todo buen fanático sabe lo dominantes que fueron ambos jugadores durante sus años activos en el béisbol. También esta semana he oído de muchas personas, científicos y no científicos, hablando de cuán efectiva ha sido la vacunación en contra del coronavirus. Que si es buena pero no sirve, que si previene o no infecciones o si previene o no mortalidad. De momento me vino a la mente esta reflexión sobre si hay similitudes entre el béisbol y la vacuna contra el coronavirus.