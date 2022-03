Sobre este columnista

Aníbal González Pérez es puertorriqueño y profesor de Literatura Latinoamericana Moderna del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale. Ha sido becario de la Fundación Guggenheim y es el autor de siete libros de crítica literaria. Dirige el Programa de Estudios Graduados en la mencionada Universidad. Es miembro de las juntas editoriales y asesoras de las siguientes publicaciones: Decimonónica, Latin American Literary Review, Revista de Estudios Hispánicos de la Universidad de Washington en San Luis, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, Symposium, y Nueva Revista de Filología Hispánica. Su libro de 2018, "In Search of the Sacred Book: Religion and the Contemporary Latin American Novel" se suma a una amplia obra investigativa y analítica.