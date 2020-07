En defensa del síndrome de Stendhal

Creo que todos necesitamos descansar del coronavirus, de Donald Trump y de la debacle patria. Pensemos en la Belleza, que siempre nos redime.

Hay personas proclives a lo que se conoce como el “Síndrome de Stendhal” o “Síndrome de Florencia”. La psiquiatra Graziella Magherini asocia los síntomas súbitos que suscita la belleza extrema de una obra de arte o un paisaje (elevación del ritmo cardíaco, vértigo) con una “enfermedad psicosomática”, pero creo que se trata más bien de un paroxismo artístico, no de una patología clínica. Stendhal experimentó esta exaltación estética ante la Basílica de la Santa Cruz en Florencia y la describe en sus memorias de viaje, dando nombre al síndrome. Como las extraordinarias obras de arte de la ciudad han suscitado otras veces estos estados exaltados, también se conoce como el “Síndrome de Florencia”. Se trata, en el fondo, de un síndrome universal, propio de cualquier ser humano sensible. En estos instantes en cúspide la persona experimenta una sacudida estética repentina, semejante a la intuición del artista cuando accede a la gracia o del científico cuando exclama el legendario “¡eureka!”. Son experiencias intuitivas que nos colocan en la antesala de conocimientos metafísicos más profundos.

Confieso que he sucumbido al curioso síndrome en más de una ocasión. Mi hermana Mercedes y yo solíamos acudir a los ensayos del Festival Casals en la UPR, y una tarde el maestro ensayaba la “Fantasía Coral” de Beethoven en Do menor, para mí aun más bella que la célebre Sinfonía Coral. Dados sus años, Casals dirigía la orquesta desde un taburete, lleno de energía contagiosa. Las voces del coro fueron hilando las notas de la Coral y su júbilo creciente subió y subió hasta las líneas finales --Wenn sich Lieb’ und Kraft Vermählen / lohnt den Menschen Göttergunst (“Cuando el amor y la fuerza fueron unidos, / el regalo al hombre fue la gracia divina...”). La melodía se sostiene gloriosamente en la frase “und Kraft”, y, al escucharla, Casals dejó inesperadamente de dirigir. Avasallado, se puso de pie mirando absorto al coro como quien contempla un prodigio que lo sobrepasa. El primer violín, Alexander Schneider, quedó contagiado del instante mágico; abandonó su instrumento de golpe y se puso de pie junto al maestro, contemplando extasiado al coro. Convocados al paroxismo artístico, también los asistentes nos levantamos como un resorte. Segundos después la Coral llegaba a su fin y, al concluir las últimas notas, Casals se confundió en un abrazo con Schneider, estallando ambos en llanto. Imposible expresar la percepción de la belleza suprema que fue de todos en aquel momento irrepetible: solo sé decir que habíamos logrado comprender lo que de verdad quería decirnos Beethoven cuando rozaba el cielo con su música.

Viví otro de estos instantes en cúspide junto a Danny Rivera. Estábamos en casa cuando de repente Danny decide cantar. Eligió salmodiar algo muy ajeno a su repertorio: unos versos de Nuri de Bagdad, un místico del siglo IX que yo había traducido del árabe. La música sin par que Danny, entrecerrando los ojos, cantó en esos instantes no se parecía a la suya; recordaba los gemidos del flamenco o alguna antigua melodía oriental. Cuando cesó el cante, Danny confesó que no sabía qué lo había impelido a cantar así, y que nunca podría volver a cantar aquella melodía. Magia irrepetible: Lorca diría que “le había entrado el duende”.

Un poema inédito de José Hierro me hizo vivir otra vez el paroxismo estético de Stendhal. El poeta madrileño hizo una lectura íntima de sus poemas a un grupo pequeño de amigos y concluyó con uno de los poemas más emocionantes de su madurez poética: “Lope. La noche. Marta”. Los versos se inspiraban en Lope de Vega, ya anciano, y Marta de Nevárez, su último amor. Marta, célebre por la belleza de sus ojos verdes (las “vivas esmeraldas” que Lope tanto había cantado), había quedado ciega y había perdido la razón. Lope, hundido en las sombras de la noche simbólica que rodeaban a su lastimada Marta, exclama el verso inesperado que pone broche de oro anhelante al poema: “Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar”. Cuando Hierro lee el verso final del Fénix a su amada, una exclamación aturdida se me escapó de los labios. En un instante había comprendido la apretadísima polivalencia artística del poema y el sentido profundo de su verso culminante, pero no podía articularlo. Tardaría un año en poner en palabras la misteriosa intuición literaria que me había impactado en aquel instante afortunado.

Una vez viví el “síndrome de Florencia” en la mismísima ciudad del Arno. Contemplaba la Anunciación de Botticelli en la Galería Uffizi cuando de repente accedo al arrebato inexplicable del arte y una exclamación admirada vuelve a escapar de mis labios. En fracciones de segundo, comprendí los secretos recónditos del lienzo de Botticelli. Acaso me habría conmovido el escorzo físico del ángel y de María, envueltos en delicados pliegues de tela policromada: el angélico visitante celestial anuncia y María acepta, y ambos parecerían congelarse en el instante preciso de la Anunciación. Como si Botticelli intuyera que el tiempo no se atrevía a discurrir ante el prodigio. Ambas figuras dubitan, detenidas frente al portento, intentando acoger, sin atreverse, el mensaje sin par. Botticelli ha pintado un instante en cúspide. Todo eso lo pude articular después, pero en ese instante me ensimismé de tal manera frente al cuadro que un ladrón travieso aprovechó para robarme el pañuelo. Pero no hubiera cambiado por nada aquel momento artístico en el que entendí a Botticelli sin entenderlo.

Otra vez accedí al síndrome frente al Taj Mahal de la India. Unas inmensas puertas se abrieron y desvelaron de súbito el prodigioso mausoleo. No estaba preparada para aquel azote de belleza. Otra vez se me escapó involuntariamente la exclamación ensimismada del rapto artístico: mirar aquello era como orar. No sabía que este edificio, que parecería esculpido en aire, pudiera provocar una emoción tan exaltada e incomprensible. Una vez pude reaccionar, me acerqué al Taj bordeando el estanque que refleja suavemente sus contornos. Era como penetrar un sueño. Al fin acaricio la maravilla: no era blanca, sino tenuemente policromada por los ramilletes de piedras semipreciosas que se incrustaban sobre el mármol. De ahí la opalescencia misteriosa que el Taj tiene de día y el extraño brillo lunar con el que resplandece de noche. Dicen que Shah Yahan mandó a cegar al arquitecto del Taj Mahal, para que no pudiera reproducir aquel mausoleo con sabor a portento. Que Dios lo perdone.

Estos momentos en cúspide acontecen cuando la Belleza avasalla el alma y le revela, de súbito, misterios tan hondos que el lenguaje no puede articular. Ojalá se repitan. Pero no somos dueños de provocarlos, sino de atesorarlos como una bendición sin par.