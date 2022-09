JLo en Halftime

“Esto debe quedar perfecto”, repite Jennifer López en Halftime, el documental que aborda del 2019 al 2020, cuando cumplió 50 años, protagonizó la aclamada película Hustlers y compartió el escenario del Super Bowl con Shakira. A pesar de esta aspiración, numerosos comentaristas han descrito la película en otros términos. Variety calificó a Halftime como un “infomercial” de 100 minutos; Newsblaze como “un anuncio de campaña despiadadamente eficiente”. Estas críticas no están del todo equivocadas. Si bien a Amanda Micheli se le atribuye el crédito de directora, los productores principales del documental son el agente de López, Benny Medina, y su co-productora, Elaine Goldsmith-Thomas. La película se dedica a enumerar los logros de López al punto de incluir un resumen escrito, la cantidad de dinero que ha generado con su obra, y una descripción de sus proyectos actuales. Las revelaciones además son menores y estratégicas: se hizo moratones aprendiendo a bailar en una barra de striptease y su madre era estricta. Alguna vez estuvo “un poco triste”. Pero aunque el film parece no decir “nada” sobre López, el hecho de que priorice el control sobre la complejidad, es significativo para considerar su trayectoria como la superestrella latina de mayor longevidad de todos los tiempos. Por un lado, Halftime ilustra cómo el temor a perder su status o ser vista como menos la lleva a encubrir cualquier vulnerabilidad y diferencia que no pueda valorizar en el mercado u otro espacio de poder. López, en efecto, se precia sobre todo de ser “capaz de mantener la compostura... sin que nadie sepa cómo me siento”.