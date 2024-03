El sobresalto más grande que me he llevado en mi vida de estudiosa fue la lectura de un manuscrito que redactó un morisco español a principios del siglo XVII. Es que su códice madrileño, catalogado como S-2 en la Biblioteca de la Historia, decía algo impensable para el imaginario occidental cristiano: el sexo nos lleva a Dios. Leer esta afirmación gozosa escrita en perfecto castellano me sacudió de tal manera que escribí un libro de 700 páginas para entender mejor mi propio asombro. Poco a poco lo fui comprendiendo: este tratado reverencial sobre el matrimonio, pensado desde el punto de vista musulmán, desmentía dos milenios de educación sexual cristiana respecto a las nupcias humanas.