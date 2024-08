El linfoma difuso de células B grandes es uno de los tipos más comunes de linfoma no Hodgkin. Aunque la mayoría de los pacientes responden positivamente a tratamientos estándar como la quimioterapia en combinación con rituximab, otra proporción considerable enfrenta una enfermedad refractaria, o sea, que se resiste a esos medicamentos. Para esos pacientes que no fueron capaces de alcanzar una remisión de buena calidad con tratamiento de primera línea, no existían prácticamente alternativas con potencial de curación. Sin embargo, los avances recientes están revolucionando el campo, brindando nuevas esperanzas a través de terapias de segunda línea como anticuerpos biespecíficos, conjugados de anticuerpos, células CAR T y combinaciones innovadoras como tafasitamab/lenalidomida.