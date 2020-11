Algunos anticuerpos son buenos… y otros traicioneros

Desde pequeños, todos sabemos que cuando nos contagiamos con una enfermedad viral, como por ejemplo sarampión, usualmente esto nos confiere inmunidad para el resto de la vida. Una notable excepción es la influenza, porque este virus todos los años sufre mutaciones que lo convierten para efectos prácticos en un virus nuevo. Por tanto, si nos da influenza en 2019, no estamos inmunizados para el 2020. Igualmente, la vacuna no nos ayuda para nada de un año para otro.

En estos días observamos algo muy interesante en una paciente con COVID-19 manejada con nuestro protocolo en Auxilio Mutuo. Se había diagnosticado con COVID en una prueba de rutina, ya que había estado en contacto con una persona positiva, pero ella no presentaba síntomas. Debido a que todos sus marcadores de inflamación estaban normales, decidimos no tratarla con cortisona. Su primera prueba molecular fue positiva de entrada y luego de dos semanas, a insistencia de ella, le repetimos esa prueba, que esta vez cambió de positiva a negativa, como era de esperarse.

Después de 10 días del diagnóstico, le ordenamos la prueba rápida de sangre que mide los anticuerpos en contra del virus y esta prueba arrojó resultados negativos, indicando que todavía no había producido anticuerpos protectores. Tres semanas después del diagnóstico de COVID, cuando pensábamos que se había curado, pues seguía asintomática, la paciente súbitamente desarrolló síntomas severos de tos, fiebre, diarrea, falta de olfato y dolores musculares. Ninguno de estos síntomas estaba presente cuando se le diagnosticó el virus por primera vez. Le repetimos la prueba molecular y ahora estaba positiva nuevamente.

¿Qué paso aquí?

Pensamos que, debido a que no había producido anticuerpos, la paciente se había reinfectado o había sufrido una recaída, pues no había ninguna otra explicación. Como el COVID-19 es un virus nuevo, estamos todavía aprendiendo acerca de su comportamiento, especialmente en cuanto a si después de una infección, el virus nos proporciona inmunidad permanente. Existen datos preocupantes, como por ejemplo, eventos de reinfección semanas o meses después de la infección primaria. Se ha reportado reinfección con COVID en al menos cinco individuos en todo el mundo. El primer reporte vino de Hong Kong, seguido de otros provenientes de Bélgica, Holanda, y más tarde uno de Ecuador y el más reciente en los Estados Unidos. Nadie ha dudado si realmente fueron reinfecciones, ya que estudiaron la composición molecular del primer y el segundo evento viral, resultando ser disímiles.

¿Por qué ocurre esto?

La razón obvia es que el sistema inmune del paciente no produjo anticuerpos en contra del virus, o produjo una cantidad insuficiente para protegerlo. Es importante señalar que en todos los cinco casos la primera infección fue leve. Es un dato bien conocido que las infecciones leves con COVID se asocian con una producción baja o nula de anticuerpos. Es importante estudiar cada paciente infectado por primera vez con este virus con el fin de determinar si producen anticuerpos, porque de no ser así, entonces el riesgo de una reinfección es muy alto. Durante el segundo episodio, la severidad fue igual en tres de los cinco casos, y en dos fue peor que en la primera infección.

Además de nuestro caso, que les describí anteriormente, tratado con nuestro protocolo, hemos identificado otros dos casos adicionales de posible reinfección de un total de 145 casos. Digo posible porque no conocemos si el segundo virus fue una cepa diferente al primero. La prueba molecular había estado positiva y luego se negativizó dos veces consecutivas en dos de los casos, pero en el momento en que desarrollaron síntomas nuevamente, meses después, la prueba molecular volvió a dar positiva. Estos dos casos, igual que el primero ya descrito, tuvieron una enfermedad sumamente leve y ninguno produjo anticuerpos, lo cual explicaría por qué se reinfectaron. En estudios publicados se ha estimado que hasta 20% de los pacientes infectados con COVID no producen anticuerpos.

En vista de todo esto, podemos concluir que la exposición previa a la enfermedad no se traduce necesariamente en una inmunidad garantizada. ¿Se reflejará también este fenómeno en aquellos vacunados contra COVID-19? En este momento podemos citar la buena noticia de que la vacuna de Astra-Zeneca ha estimulado la producción de anticuerpos neutralizantes en 100% de los pacientes después de la segunda dosis. La próxima pregunta lógicamente es: ¿cuán duraderos son estos anticuerpos producidos después de una infección y después de una vacuna?

Científicos del Imperial College de Londres han rastreado los niveles de anticuerpos en la población británica tras la primera oleada de infecciones por COVID en marzo y abril. El estudio incluyó 365,000. Los hallazgos indicaron que los anticuerpos contra el coronavirus disminuyeron rápidamente. La disminución fue del 6% al 4.4%, para una caída del 26.5% sobre los tres meses del estudio. Los investigadores concluyeron que la protección después de la infección puede que no sea duradera.

Sin embargo, basándose en datos de 30,082 individuos examinados en Mount Sinai Health System, en la ciudad de Nueva York, los investigadores publicaron recientemente en la prestigiosa revista Science que 90% de las personas con infecciones por COVID-19 de leve a moderada, experimentaron respuestas robustas de anticuerpos contra el virus. Además demostraron que los niveles de anticuerpos son relativamente estables durante el período del estudio, que duró 5 meses, por tanto estos datos sugieren que contrario a la experiencia británica, los niveles de anticuerpos permanecen relativamente estables durante varios meses después de la infección. No nos olvidemos, sin embargo, del 10% que no produjo una respuesta robusta pues son los más preocupantes por su susceptibilidad a una reinfección.

En las recientes elecciones, el pueblo estadounidense ha comprobado que durante cuatro años ha estado produciendo un nivel alto de anticuerpos neutralizantes anti-Trump. Al momento que escribo esta columna, se acaba de anunciar que Biden es ya el presidente electo de EEUU. Existe un gran peligro... y este yace en el riesgo de que los seguidores de Trump desarrollen un “shock” anafiláctico, que no es otra cosa que una reacción alérgica grave causada por otro tipo de anticuerpo, no neutralizante sino traicionero, producido por los supremacistas blancos y dirigidos contra Biden. Trump alega que le robaron las elecciones. Recordemos su frase lapidaria: “Proud boys: stand back and stand by”. Esto no perfila bien. Debemos estar a la expectativa y prepararnos para manejar de una forma óptima el peor choque anafiláctico en la historia de EEUU.