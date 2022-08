El cáncer de próstato

Para que no me critiquen, al escribir esta columna trataré de usar lenguaje inclusivo. Así como las y los radicales del lenguaje inclusivo utilizan la palabra cuerpa para el cuerpo de una mujer, pues pretendo tratar a los hombres por igual, y por eso me refiero al próstato. Siendo un órgano exclusivamente masculino, al asignarle su nombre alguien se equivocó y lo traspuso al género femenino. Es menester corregir ese disparate.