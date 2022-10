El herpes contra el cáncer… y la cerveza con moderación

La anécdota que les voy a narrar no es ciencia ficción. Les aseguro que es pura ciencia con nada de ficción. Krzysztof Wojkowski, un constructor de 39 años de Londres, fue diagnosticado en 2017 con cáncer de las glándulas salivales. A pesar de la cirugía y otros tratamientos, su cáncer siguió creciendo. “Me dijeron que no me quedaban opciones y que estaba al final de mi vida. Fue devastador…” Pero le ofrecieron la oportunidad de participar en un estudio clínico experimental en Reino Unido. Era un estudio fase 1, que se llevan a cabo en individuos cuyo tumor ha sido tratado con terapias convencionales que han fallado. Usualmente son un último recurso y pocas veces rinden beneficios al paciente.