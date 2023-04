El hipo persistente, ¿también les da a los peces?

Muchos pensarán que no tengo nada mejor de qué escribir y he recurrido a algo trivial como el hipo. Nada más lejos de la verdad. Tengo una lista de temas esperando en fila, pero el hipo es más importante de lo que ustedes piensan. Guardo un vívido recuerdo de mi infancia, cuando a los 9 años vi un titular en el periódico El Mundo sobre el hipo persistente del Papa Pío XII. Mi madre era una ferviente católica y recuerdo claramente lo intranquila y angustiada que estaba, temiendo que el hipo pudiera causarle la muerte al Papa. Muchos pensaban igual que ella.

No soy el único que recuerda eso. Gabriel García Márquez lo recoge en su personaje imaginario, Margarito Duarte, en el cuento La Santa. El Gabo escribe que Margarito Duarte “había venido a Roma en aquella primavera radiante en que Pío XII padecía una crisis de hipo que ni las buenas ni las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar”. Algunos opinan que es leyenda lo del hipo de Pio XII pero se piensa que no es el caso y se le ha atribuido a una gastritis. No estoy de acuerdo, pero más adelante les diré por qué.

El hipo persistente (que dura más de dos días) puede ser síntoma de condiciones médicas graves y potencialmente mortales, que requieren atención médica, escribe Fernando Cabanillas.

Lo cierto es que nunca he podido borrar ese recuerdo de mi mente… aunque luego como médico me enteré de que el hipo no es una causa directa de muerte. Sin embargo, el hipo persistente (que dura más de dos días) puede ser síntoma de condiciones médicas graves y potencialmente mortales, que requieren atención médica. El hipo prolongado también puede provocar cansancio, pérdida de peso, depresión, problemas de ritmo cardíaco y reflujo esofágico. Puede ser desde una tontería hasta algo incapacitante.

Un episodio de hipo generalmente se resuelve por sí solo sin intervención médica, pero existen remedios caseros, algunos muy populares y efectivos como pegar un susto, contener la respiración durante unos segundos y luego exhalar lentamente, poner una cucharada de azúcar en la boca y dejar que se disuelva lentamente, respirar en una bolsa de papel, y el más curioso de todos, que creo es de origen boricua: ponerse un chavito prieto en la frente.

No obstante, hay personas que padecen de hipo continuo a pesar de haber intentado todos los remedios caseros… y aun otros que han padecido de hipo desde su infancia y lo siguen sufriendo en la edad adulta. Sierra Pisenti , una residente de California, es una de esas personas. Sus episodios de hipo son fuertes y dolorosos, pueden durar horas y se repiten más de una docena de veces al mes desde que era bebé. “Un episodio grave se siente como si te hubieran dado un puñetazo en el pecho. Es una pesadilla”, ha dicho Pisenti.

Aunque en la gran mayoría de los casos el hipo desaparece solo, con o sin remedios caseros, en otros se torna crónico, y es entonces que puede ser síntoma de condiciones médicas serias, algunas remediables si se detectan a tiempo. Entre estas condiciones podemos incluir el cáncer de pulmón, páncreas, cerebro y estómago, así como derrame cerebral, pulmonía, infarto del corazón y embolia pulmonar. El hipo también puede ser causado por otras razones, como el uso excesivo de alcohol, la gastritis, la ingestión de alimentos picantes, la cortisona, el estrés y la ansiedad, esclerosis múltiple, encefalitis, meningitis, obstrucción o inflamación intestinal, VIH/SIDA y algunos medicamentos. Aunque el hipo persistente de Pío XII en 1954 se le ha atribuido a una gastritis, no podemos ignorar que poco tiempo después, ese mismo año, le dio su primer derrame cerebral. Pienso que su hipo crónico posiblemente era un preámbulo a esto último.

¿Por qué se dice que no hay una solución médica? La verdad es que sí la hay, pero primero es importante entender qué es el hipo y cuáles son sus causas. Las causas más comunes son un fuerte ataque de risa y comer rápido, pero aunque puedan desencadenarlo, estas no son las causas directas del hipo, que no es más que una contracción involuntaria (espasmo) del diafragma que puede repetirse varias veces por minuto. El diafragma es un músculo grande que se encuentra debajo de los pulmones y separa el tórax del abdomen. Es el músculo que participa en la inhalación y exhalación de aire durante la respiración. El hipo es un reflejo similar al que se produce cuando el médico te golpea la rodilla y se estira la pierna. En el hipo, esa contracción repentina del diafragma es seguida, rápidamente, por el cierre de las cuerdas vocales, lo que resulta en el sonido “hic”. Este proceso se origina en el nervio frénico, que en los seres humanos controla el diafragma y que heredamos de los peces y anfibios, en los cuales controla las agallas. A lo largo de la evolución, este nervio se ha conservado.

Es fundamental buscar atención médica si el hipo persiste por más de 48 horas, para determinar su causa y recibir un tratamiento adecuado. La evaluación médica de tales casos debe comenzar con el historial, incluyendo el uso de medicamentos y un examen físico. Es importante que la evaluación médica comprenda análisis de sangre, resonancia magnética del cerebro (MRI), tomografía computarizada del abdomen (CT), y en algunos casos una gastroscopía.

Si el hipo crónico está relacionado con una condición médica subyacente, tratar esa afección puede ayudar a eliminarlo. El medicamento conocido como baclofeno ha sido efectivo en mi experiencia. Esta medicina es un relajante muscular que reduce la contracción involuntaria del diafragma.

“HiccAway” es un sorbeto que ha sido exitoso en aliviar el hipo en 92% de personas afectadas. La mayoría de los participantes en un estudio sobre la efectividad del sorbeto habían sufrido de hipo al menos una vez al mes, pero muy pocos habían tenido hipo por más de dos días; por ende, en el estudio el problema era mayormente de hipo recurrente y no crónico. Este sorbeto fue inventado por el Dr. Ali Seifi, profesor de neurocirugía en San Antonio, Texas. Según Pisenti, la paciente con hipo desde bebé, el sorbeto le ha funcionado y ella alega que le ha cambiado su vida radicalmente. El sorbeto se puede comprar en línea a través de https://www.hiccaway.com/.

Aunque puede ser precipitado por un ataque de risa, el hipo no es broma alguna, y mucho menos si le da a un Papa… y peor aún si se asocia con un derrame cerebral. En la actualidad existen excelentes opciones de tratamiento como las que he mencionado anteriormente, que funcionan mucho mejor que el chavito prieto en la frente.

Hoy me despido sin una buena broma porque no quisiera ser culpable de provocarles un ataque de hipo… pero recuerda, la próxima vez que tengas hipo, puedes culpar a los peces y anfibios, y a la evolución que ha conservado ese perverso, pero necesario nervio frénico.