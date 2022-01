El pez muere por la boca… y el COVID también

Todos los días la prensa nos bombardea con datos de los estragos del COVID, incluyendo el número de muertes, hospitalizaciones y casos nuevos, pero usualmente no nos provee una buena perspectiva en cuanto a cómo esos datos comparan con los números anteriores de la pandemia, ni con los de otros países. No somos el ombligo del universo ni el único país en el mundo. Algunos probablemente han escuchado que las cosas en Europa y EEUU marchan mal, pero pocos se cuestionan cómo el COVID en Puerto Rico compara con el de EEUU, Europa y otros continentes. ¿Realmente estaremos tan mal que ya no nos sobran los billetes de 100, con perdón de Bad Bunny? Veamos.