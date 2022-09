El riesgo de contraer pandemias paralelas

¿Cuándo fue la última vez que usted supo de alguien con influenza? Me atrevo a apostar que fue más de tres veranos atrás, o si no recientemente en este año. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque una vez comenzó el COVID en Puerto Rico, empezaron las restricciones serias que incluían el uso obligatorio de mascarillas. Ya que la influenza, de la misma forma que el COVID, se propaga por microgotas de saliva, esto resultó en su desaparición. Algunos pensaron que la influenza estaba en vías de extinción, pero su muerte ha sido altamente exagerada. Los CDC no pudieron calcular bien la carga de influenza para la temporada de 2020-2021 debido a las cifras históricamente bajas. En otras palabras, el número de casos de influenza fue tan bajo en esa temporada, que imposibilitó los cálculos estadísticos.