La deprimente historia del antidepresivo fluvoxamina y el millonario de Silicon Valley

Mi enfoque en la columna anterior fue el manejo ambulatorio tradicional del COVID. No me referí a un medicamento que por su naturaleza, y quizás por su linaje “paterno”, no ha recibido tanta atención. Me refiero a la fluvoxamina, que hace tiempo está en el mercado como antidepresivo.