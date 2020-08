La orquesta del COVID-19 y el corazón de E-Rod

Eduardo Rodríguez Hernández, apodado E-Rod, es un lanzador venezolano de los Medias Rojas de Boston. Con una estatura de 6 pies 2 pulgadas y un peso de 220 libras, E-Rod era una estrella y un paradigma de salud hasta que enfermó de COVID-19. A la edad de 27 años, todos pensamos que esa enfermedad es inocua y la recuperación muy rápida, pero esta semana salió a la luz la triste noticia: “…el lanzador Eduardo Rodríguez fuera por lo que resta de la temporada debido a problemas del corazón”.

E-Rod había sido catalogado como el lanzador estrella número uno de su equipo, y se suponía que abriera el primer día de la temporada, pero antes del inicio del campamento de verano, dio positivo para COVID. Ya lo habían dado por curado y estaba listo para regresar el 18 de julio, cuando lo retiraron del “roster” una semana más tarde, después de que un estudio de resonancia magnética (MRI) del corazón revelara su problema: una miocarditis. Rodríguez declaró el domingo pasado que sus médicos le dijeron que entre un 10 a 20% de las personas que han contraído COVID, más tarde son diagnosticadas con miocarditis, una inflamación del músculo del corazón. Esto puede tener serias consecuencias en la capacidad del corazón para bombear sangre. ¿Cuán certeras son estas cifras? Pues debo decir que no son correctas. La cifra es mucho más alta. ¿Qué tal 60%? Veamos.

Acaba de publicarse un estudio de la doctora Valentina Puntmann, en la revista médica JAMA Cardiology, donde analiza el tema. Como parte de un estudio en 100 pacientes provenientes de Alemania, se obtuvo un MRI del corazón entre dos a tres meses después del diagnóstico inicial de COVID-19. En un 78% de los casos, el estudio fue anormal y en un 60% demostró miocarditis. A pesar de que no hay duda de que la enfermedad afectó el corazón, la realidad es que ninguno de los pacientes había desarrollado insuficiencia cardiaca, pero desconocemos si este problema va a seguir progresando con el tiempo hacia un fallo cardiaco notable y otras complicaciones cardiovasculares.

Lamentablemente, el estudio no incluyó información acerca del nivel de los marcadores de inflamación en sangre, tales como CRP, IL-6 y ferritina al momento del diagnóstico de COVID-19, para así poder correlacionarlos con la probabilidad de desarrollar miocarditis meses después. Lógicamente, uno esperaría que aquellos con estos marcadores elevados serían los más propensos a desarrollar la miocarditis.

Estos datos son muy graves y es necesario seguir investigando y confirmar esos hallazgos. Es preocupante el hecho de que aun los que presentaron pocos síntomas al inicio de su enfermedad fueran afectados de forma igual a los demás. Tampoco sabemos si las personas asintomáticas pueden desarrollar esta complicación. Aun si ese no fuera el caso, vislumbro que vamos a tener una seria epidemia de problemas cardiacos desarrollándose muy pronto.

La pregunta obvia es cómo el virus produce este problema. En ese mismo número de JAMA Cardiology, se publicó otro estudio muy relevante que nos provee una respuesta. Hasta ahora, la afectación directa del corazón por el virus había sido difícil de confirmar, pero en el estudio en cuestión, la doctora Diana Linder informa sobre los resultados de 39 autopsias en pacientes con COVID que murieron de causas no relacionadas al corazón. Aunque la evaluación microscópica de los tejidos del corazón no cumplía con los criterios de miocarditis aguda, sí hubo evidencia de la presencia del virus en el corazón en 24 de 39 pacientes (62%) con una alta carga viral en dos terceras partes de estos 24 pacientes.

Los resultados sugieren que la localización más probable de la infección viral fue en los macrófagos que se infiltran en el tejido del músculo cardiaco y no en las propias células del músculo cardiaco. En mi columna anterior hablé de algunas citoquinas inflamatorias, como ferritina e IL-6, ambas producidas por los macrófagos del pulmón. La doctora Linder, utilizando un panel de seis genes de inflamación, demostró un aumento de la actividad inflamatoria en los corazones con evidencia de infección viral. Estos nuevos hallazgos proporcionan evidencia de que el virus del COVID-19 está asociado con al menos algún componente de la lesión del músculo cardiaco, tal vez como resultado de una infección viral directa del corazón.

Además del corazón, los casos graves de COVID pueden sufrir daños duraderos en los pulmones que requieran cirugía o incluso trasplante de órganos. Si bien la mayoría de las muertes se han producido en personas mayores, los casos de fibrosis muestran que incluso los jóvenes que sobreviven a la enfermedad pueden tener complicaciones duraderas. Un sobreviviente de COVID de 20 años en Chicago necesitó un trasplante de pulmón para tratar lo que ahora llamamos “fibrosis post-COVID”.

En fin, estamos experimentando solo el principio de varios síndromes post-pandemia. A pesar del hecho de que los primeros informes de coronavirus indicaron que las personas más jóvenes estaban en un menor riesgo de complicaciones graves a largo plazo, hallazgos recientes contradicen esa creencia.

Finalmente, una serie de estudios con varios miles de pacientes españoles muestra que la mayoría ha desarrollado al menos un síntoma neurológico o cerebral. La gama de manifestaciones va desde un simple dolor de cabeza hasta estados de coma. Las complicaciones neurológicas fueron la causa principal de la muerte en muchos casos. Aunque se ha culpado a la respuesta excesiva del sistema inmune como causa de estos síntomas, algunos datos apuntan a que el virus también ataca el cerebro, similar a lo que ocurre en el corazón y pulmón.

Los pulmones y el corazón funcionan como los dos instrumentos principales que forman parte de una orquesta donde el cerebro es el conductor. Debemos cuidar mucho de estos dos instrumentos porque solo basta con que uno de ellos fracase, la orquesta se arruine y muera el conductor, para entonces terminar repitiendo una y otra vez la nueva frase lapidaria de Trump: “It is what it is”, o nuestra antigua versión boricua… “Such is life”.