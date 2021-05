Un enmascarado entra el banco

De camino a mi oficina, en el estacionamiento del hospital, veo una mascarilla negra tirada en el suelo. En ese momento me trasladé mentalmente a marzo del año pasado, cuando llegó la pandemia. En aquellos momentos teníamos una tremenda escasez de mascarillas y a nadie se le hubiese perdido una. Sin duda los tiempos cambian. Es así hasta el punto que ahora el CDC ha emitido unas nuevas guías donde recomiendan que “aquellas personas que están totalmente vacunadas contra COVID-19, ya no necesitan usar una protección facial en interiores o practicar distanciamiento social, excepto cuando lo exijan las leyes y regulaciones federales, estatales … incluyendo las reglas de los lugares de trabajo”. En otras palabras, esto no es una ley, sino una recomendación y cada jurisdicción o negocio puede estar en desacuerdo y seguir exigiéndolas.