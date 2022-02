Vacunación en Israel: ¿éxito parcial o fracaso total?

No deja de sorprenderme la satisfacción que algunos expresan cuando algo va mal con las vacunas. Es como si probaran que los republicanos en Estados Unidos tienen razón… que las vacunas no sirven para nada. ¿A qué me refiero? Mi hermano acaba de enviarme una entrevista que le hicieron en Fox News a Alex Berenson , escritor y teórico de conspiraciones, quien además es autor de varias novelas de suspenso muy bien vendidas. La entrevista se ha diseminado por las redes. Él empezó por decir que estamos en un “momento sumamente peligroso” y aseveró que la vacuna no solo no funciona en absoluto, sino que se debe retirar del mercado porque es ineficaz y muy peligrosa. Sus conclusiones fueron basadas en datos provenientes de Israel, el país más vacunado del mundo. Las cifras demuestran que, a pesar de su alta tasa de vacunación, el número de casos nuevos ha aumentado.