Status de Puerto Rico: votación histórica contra la condición colonial

En el plebiscito de status de 2012 –que seguía las recomendaciones del grupo presidencial– el electorado debía responder dos preguntas. La primera: “¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual?”; la segunda, irrespectivamente de su contestación a la primera pregunta, “¿cuál de las siguientes opciones no territoriales usted prefiere?”. Las tres opciones no territoriales y no coloniales definidas en la papeleta de votación fueron las siguientes: