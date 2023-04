La diáspora y el futuro de Puerto Rico

La Parada Puertorriqueña celebrada recientemente en Orlando, Florida, se dedicó al pueblo de Loíza. Como en años pasados, políticos de la isla participaron en las actividades relacionadas. Una visita particular fue la de Manuel Natal Albelo y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en el Puerto Rico Research Hub de la Universidad Central de la Florida (UCF). El propósito fue conversar con los estudiantes y la diáspora puertorriqueña.

En la discusión surgió la pregunta sobre el rol de la diáspora en el status de la isla. De acuerdo con la encuesta comunitaria del Censo 2021, 5,798,287 personas se identificaron como hispanos de ascendencia puertorriqueña en Estados Unidos. Combinados con los 3,263,584 en Puerto Rico, la nación puertorriqueña asciende a casi 9 millones. Sin lugar a dudas, es un bloque importante para definir el futuro de la isla. Fue interesante ver el acercamiento de Natal y el MVC al papel que la diáspora podría jugar en resolver los problemas de la isla, por encima de la definición de su status.

PUBLICIDAD

Si el poder político se diluye o no captura los temas que afectan el día a día, ¿cuán importante es el tema de Puerto Rico para motivar mayor participación eleccionaria o ejercer mayor presión a los oficiales electos?, cuestiona Fernando Rivera. (Ramón “Tonito” Zayas)

Usualmente se le pide a la diáspora ejercer su derecho al voto para promover atención a los problemas de la isla. Lamentablemente, fuera de aquellos estados y jurisdicciones con números significativos de población puertorriqueña, el tema de Puerto Rico no es una prioridad en la política norteamericana. Fuera del status, impactos de eventos climatológicos o casos de corrupción, los asuntos de Puerto Rico no se discuten en la prensa o los círculos políticos. Simplemente, no son de importancia en la mayoría de las carreras políticas a nivel local y de estado. Sin duda, a nivel federal y presidencial se les da un poco de importancia, pero luego que se recogen los cheques de campaña pierden prioridad. Convenientemente, la línea de “apoyamos la decisión del pueblo de Puerto Rico” se vuelve la posición cómoda para no tomar ninguna acción concluyente.

Un sinnúmero de organizaciones ha ayudado a registrar a los electores boricuas, enfatizando su potencial poder político para decidir elecciones en estados en disputa, particularmente en elecciones presidenciales, como lo fue en Florida en el 2016 y el 2020. Estos resultados sugieren que Florida es un estado fuera de disputa, con una tendencia claramente republicana, lo que diluye el poder electoral puertorriqueño, que tiende a ser demócrata y sin afiliación político-partidista. También hay que recalcar que es un reto involucrar en la política norteamericana a muchos boricuas que fueron desplazados por el desastre socioeconómico creado por la política partidista.

Con estos retos y realidades, ¿cuál es entonces el rol de la diáspora en definir el futuro de Puerto Rico? Sin el poder político se diluye o no captura los temas que afectan el día a día, ¿cuán importante es el tema de Puerto Rico para motivar mayor participación eleccionaria o ejercer mayor presión a los oficiales electos? Una estrategia alterna sería involucrar con mayor profundidad a la diáspora en la discusión de todos los temas o políticas publicas relacionadas con Puerto Rico, como está intentando el MVC. Inclusive, hasta evaluar la idea de que se le extienda a la diáspora el poder de voto en cualquier contienda o resolución sobre el status de la isla.

Alinear el diálogo con la diáspora tiene el potencial de fortalecer el poder político de los boricuas en Estados Unidos. Entendiendo la longevidad de la relación colonial con Estados Unidos, vale la pena seguir promoviendo y exaltando el diálogo y la participación con la diáspora.

LEE MÁS:

Manuel Natal inicia reuniones en la diáspora, con una serie de eventos del MVC en Florida