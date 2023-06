Boricua en Nueva York: lo que aprendí este Día de los Padres

La diáspora presupone una constante negociación interna sobre presencia y ausencia. ¿Viajo a la Isla para Acción de Gracias o sería mejor ir en Navidad? Si voy en Navidad, quizás puedo tener un dos por uno e incluir el Año Nuevo. A veces damos por sentado que nos vamos a perder el Día de Reyes –los gringos regresan con las baterías cargadas el 2 de enero y se me acumula mucho trabajo si me ausento en la primera semana de enero. Así debatimos internamente, decidiendo cuáles momentos compartiremos con la familia y cuáles relegaremos a ser oportunidades perdidas. He visto a amigos que eligen Pascua en vez del cumpleaños de la abuela, o el bautismo de la sobrina en vez del baby shower. El año próximo lo compenso y sorprendo a Abuela en su cumpleaños, decimos para consolarnos.