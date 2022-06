Médico boricua en Texas: quise regresar, pero me pusieron muchas trabas

Siempre aspiré a ser médico, en realidad no recuerdo nunca haber pensado en otra carrera. Siempre fue mi sueño y nunca tuve un plan B. Desgraciadamente, crecí en un hogar con una situación familiar muy difícil, por lo que tuve que trabajar duro por mi cuenta para echar hacia adelante en la vida. Siempre supe que la educación era la única ruta para poder alcanzar mi sueño y una mejor vida. Fui aceptado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, en donde tuve una buena experiencia. Ahí tuve una educación de excelencia, a pesar de las limitaciones físicas existentes en aquel momento. Me consta que nuestra escuela entrena médicos de la más alta calidad, algo de lo que siempre me he sentido muy orgulloso.