Ánimo, candidatos: los espera un amigo

¿De verdad que pasado mañana vamos a tener otro sábado tan edificante como el de la semana pasada?

Por la ciudad se cruzaban las tumbacocos como carros locos. Entraba una por una calle cuando todavía se oían los mensajes de la que acababa de pasar, y hasta el eco de una tercera, en feroz competencia.

¿Será mucho pedirles que, después de la semanita que nos han dado, por favor hagan del sábado un día de reflexión?

Yo creo que a estas alturas la gente tiene su decisión tomada. No me parece que haya muchos que habiendo ido a votar el domingo pasado, con su candidato en mente, ahora cambien de opinión y decidan votar por otro. Sí, seguramente, habrá un puñado de dolidos que ni por uno ni por el otro. Después de lo que les hicieron, concluirán que todos se pueden ir a freír espárragos. Pero en general, después de la sentencia emitida por el Supremo, la gente volverá y lo hará tal como lo tenía previsto.

En una circunstancia como la que surgió, es muy fácil echar la culpa al otro. En verdad la culpa la tienen todos, los dos partidos y sus dirigentes, hasta el cuello. Pero el que tiene muy acendrado el sentido de la lealtad a un estado de cosas —fíjense que ni siquiera digo lealtad a un ideal, una de las características de la “nueva normalidad” es la falta de ideales— pues irá a votar, y llevará en mente lo que ya tenía en mente el domingo pasado.

Muchos han pensado que el temor al coronavirus impediría que los ciudadanos se acercaran como antes a los colegios. Sin embargo, gran parte de la gente que lleva meses confinada, ancianos que no van a caminar por Plaza, ni siquiera al médico —pues el médico los ve por teleconferencia— y para colmo no visitan ni son visitados por hijos y nietos, puede que se entusiasmen con esa posibilidad de desahogo que es coger la tarjeta electoral, colocarse la mascarilla, y caminar hasta el centro de votación, o coger el carro para ejercer el voto. Es lógico. Es la naturaleza humana. Por otro lado, si ya estaban dispuestos a votar por el candidato de un partido, no parece factible que, dentro del mismo partido vayan a cruzar líneas. Nada ha ocurrido a nivel interno en esas formaciones para que se dé el fenómeno.

Fíjense que reconozco que este análisis lo hago de manera interesada, y si me apuran egoísta. Estoy tratando de convencer a los que la cogieron con Hato Rey el sábado pasado, y nos sobresaltaron con sus gritos ensordecedores —que además eran grabados, y los operadores de las tumbacocos son despiadados— a que se queden disfrutando en familia, rodeado de sus perros o gatos el que los tenga, en realidad muy pocos. Excepto Carmen Yulín y creo que Rivera Schatz, los demás candidatos no son muy dados a las mascotas, sobre todo a las adoptadas. En un sitio como La Fortaleza, con tanto patio, era para que tuvieran de manera permanente tres o cuatro canes recogidos de los refugios, pero compran un “fifí”, que es uno de esos perritos tontos con abrigo. Y resulta que cuando se va el gobernador, si se va a la carrera, lo dejan atrás.

Vamos: en vez de hacer campaña el sábado, rompiéndonos los tímpanos, sorpréndannos acercándose a los albergues, y búsquense un amigo fiel hasta la muerte. Como beneficio colateral, van a ganar un montón de votos. En Pet Smart, los sábados, ponen jaulas con animales para adopción. Qué bonito que llegara Charlie Delgado, Pierluisi, Bhatia, o la gobernadora en persona, con una mascarilla de carita de gato, y adopten entre los aplausos de los asistentes.

Es que no tienen asesores. Los tienen para la bobería, pero para cosas de verdad efectivas, deben llamarme.