Aplaudan solos

No hay naturalidad.

A mí me parece tan falso, tan forzado, ese afán de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos por congraciarse con las mujeres, y con las comunidades negras y latinas, que no les creo una palabra.

El hijo del presidente Trump, Donald Jr., se nos ha aparecido con una novia que caminó hacia el podio como si fuera a gritar que su nombre es Kimberly Guilfoyle, tiene 22 años y representa al estado de… Moooontana. El déjà vu de Miss America.

Pero no, no dijo eso. De hecho, lo único cierto es el nombre. No es de Montana, sino de California. Y tampoco tiene 22 años, en realidad tiene más calle que rojo en el espectacular atuendo.

PUBLICIDAD

Abogada, fiscal, exesposa del gobernador de California, y ahora emparejada con ese joven príncipe que tiene menos gracia que un paraguas, parece que los republicanos vieron lucecitas por ella. La verdadera novia de América que tanto habían buscado, porque Melania nunca ha llegado a ser novia. Ni de América ni de Trump. No desborda ese americano arrobo, es muy balcánica.

Con Kimberly Guilfoyle, los asesores de campaña del presidente matan dos pájaros de un tiro: madre de Aguadilla, padre irlandés, inmigrante hecha a sí misma, o de “primera generación” como ha preferido definirse. Muy histriónica, con experiencia como comentarista de televisión, si es que ni mandada hacer. Y encima, le cae a palos a su exmarido, avisando a los votantes que si quieren demócratas, allá ellos, pero que habiendo estado casada cinco o seis años con el que manda en California, si sabrá si ronca. Un alegato así encuentra eco inmediato en montones de divorciadas.

En la convención republicana ha habido, si no para todos los gustos, al menos para todos los nichos. ¿Qué me dicen de Nikki Halley, antigua embajadora en la ONU? Se enfundó en un vestidito rosa y no abrió la bocota porque no la tiene; su boca pequeñita se dirigió pausadamente al público, un sector femenino que prefiere la discreción y el recato.

La novia de Donald Trump Jr. es un torbellino diseñado para los caballeros. Pero también para las esposas que la comprenden: si su ex tiene ese reguero en California, imagínense cómo dejaba el baño cuando estaban casados.

PUBLICIDAD

Conste que Joseph Biden, que en términos de personalidad es el mismo paraguas que el hijo de Trump —desabrido y falto de pasión—, lo estuvo pensando noches enteras hasta decidirse por la inmigrante de primera generación que lo acompañará en la papeleta. Y tardó demasiado. Tenía que estar listo con Kamala Harris desde el primer momento, una mujer con un trasfondo y unos genes (brillante economista el padre, encumbrada bióloga la madre), seguramente mejores que los de él. Más merecedora de optar por la candidatura a la presidencia.

Los días bubónicos han evitado que haya aplausos o público en las convenciones de los partidos de la “vieja política” americana. No es nada, porque los fanáticos aplauden solos en la casa. Yo aplaudo sola a cantantes como Leontyne Price cuando le oigo “O Patria Mia”, de la Aída de Verdi.