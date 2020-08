El PNP y los cocodrilos

Discrepo de aquellos que sostienen que estas elecciones son las más importantes en décadas.

Mi opinión es que son las más banales. Un gobierno que no puede manejar su presupuesto y que estará bajo la lupa de las autoridades federales en cuanto a la distribución y el uso de los fondos, no es un gobierno, es una oficina administrativa intermedia.

“Consumo no es desarrollo”, como dijo hace unos días el economista Joaquín Villamil, en un reportaje que publicó este diario, donde también se expresaban sus colegas, Antonio Fernós Sagebién y Juan Lara. Reportaje que los candidatos no leyeron, o fingen que no lo han leído. Comentaban cómo la pandemia ha trastocado la renegociación de la deuda y las expectativas de un despegue económico, con el turismo en picada hasta sabe Dios cuándo. “Consumo no es desarrollo”, estoy de acuerdo, el desarrollo está en la diversificación de las industrias, en la tecnología, en la agricultura. Tanto cuento con la agricultura y, a la hora de la verdad, en las fincas cafetaleras se pierde el grano porque faltan brazos para recogerlo. Se han escrito numerosos artículos sobre el tema.

El radio de acción de la Asamblea Legislativa cada vez se limita más. Pues sí, pueden prometer un montón de medidas que engolosinan los oídos de los votantes, pero la mayoría de esas medidas requieren desembolsos, y por encima de lo que los candidatos proponen están los límites del Plan Fiscal. Legislan o legislarán en seco, sin probabilidad alguna de que prosperen esos castillitos de naipes, y si luchan a muerte por entrar al Capitolio es porque las condiciones de trabajo son cómodas y los sueldos generosos. En la calle se sangra para conseguir algo similar.

No les gusta oír esto. Estamos hablando de personas que, durante cuatro años, tendrán su sustento asegurado, sin competir ni buscárselas como todo el mundo en el mercado laboral.

Dicho todo esto, que gane el mejor. Pero que cada cual vote como le dé la gana. Cómo es posible que a estas alturas, con todos los palos que hemos recibido, el exgobernador Alejandro García Padilla diga que “Quien no quiera que el PNP gane, solo puede votar por el PPD”. Eso es arcaico. Quien no quiera que el PNP gane, que no vote por el PNP. Pero no se debe manipular al votante, desencadenando un sentimiento de culpa a priori, y cargándole la responsabilidad del triunfo de un partido. Del triunfo de un partido son responsables los que votan por él. Ya está.

Esa frase con que ahora sale García Padilla se ha repetido por décadas, y a mí siempre me ha parecido muy reñida con la moral política, muy cuatrera. No se le puede decir eso a la gente y luego exigirles coherencia ideológica o pensamiento crítico. No se me ocurriría votar por alguien en quien no creo, ni aun bajo amenaza de escuchar cien veces esa última canción de Arjona que resonaba ayer en los altavoces de un supermercado: “No volverá a ser flor tu cocodrilo”.

Quedé petrificada. ¿Oiría yo bien?