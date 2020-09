Otro día bobo

Hoy entra la gobernadora (a los televisores y computadoras) para tratar de alegrarnos un poco la vida.

Porque es seguro que nos la va a alegrar, ¿o no?

Yo creo que, para lo que queda, debe eliminar por completo el toque de queda. Si los bares y otros lugares de ocio nocturno permanecen cerrados, qué más da que el toque de queda empiece a las diez o se suprima del todo. ¿Quién se va a quedar en la calle? ¿A qué?

Es decir, los que se dedican a “sus negocios”, no han dejado de operar a altas horas de la noche. No han dejado de reunirse en sus apartamentos. Ni tampoco han dejado de “quemar fiebre” en las motocicletas o “four tracks” los sábados por la noche.

PUBLICIDAD

En cambio, a los empleados de farmacias y otros establecimientos que abren hasta la hora límite, aunque lleven un salvoconducto, a menudo los paran para preguntarles qué hacen en la calle. Si se ordena cerrar los lugares de “jangueo” a las diez, no creo que la gente permanezca como zombies dando tumbos por los alrededores.

Otra cosa es esa imposición dominical como día de recogimiento. “Dejad que los consumidores se acerquen a mí”. Dar una vueltita, comprar una chuchería, airear a los niños, con la cara debidamente tapada y vigilando que no se congregue más que un puñado de almas, es algo que ayuda al estado de ánimo y además al comercio.

Sin excesos, pero sin ese olor a rancio que tiene la prohibición sobre el séptimo y último día de la semana.

Los restaurantes esperan que les den un respiro en el expendio de bebidas alcohólicas, condicionado a que los clientes ocupen una mesa (nada de darse palos en la barra) y consuman alimentos.

Los grandes almacenes de descuentos y los supermercados se ilusionan con que se les exima del rigor dominguero y les permitan vender, al pobre que viene despistado, sin acordarse de que es domingo, un six-pack de lo que le dé la gana.

No sé si se permitirá que abran, con muchas restricciones, los casinos. Debería. No lo veo más peligroso que entrar a una tienda a comprar ropa. Tendrán que ponerse en modo pandemia las ruletas y las mesas de póquer, no sé cómo lo harán. Lo de las máquinas tragamonedas es más fácil: con dejar tres o cuatro de por medio es suficiente. En cada hilera, un par de personas y a tiempo limitado. Siempre habrá una viejita que quiera cambiar de máquina por considerar que la suya está salada. Las fichas tienen que ser rociadas con alcohol constantemente, y el trago —porque imagínense que no hay trago en la mesa de póquer— será servido con un sorbeto que el cliente introducirá por un agujerito instalado a nivel de la barbilla (la boca siempre permanecerá cubierta), según las restricciones especiales para mascarillas de salón de juegos.

Mientras escribo esto me doy cuenta de que soy el ser ideal para asesorar al consejo de asesores, o en su defecto escribir la nueva orden ejecutiva de la gobernadora. Tengo infinidad de ideas. Higiénicas libertades que solo se me ocurren a estas horas del día, cuando me doy cuenta que nos espera otro día bobo, pandémico y desnatado.