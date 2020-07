Tinta para las primarias

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) declara que no tiene papeletas, ni tarjetas inteligentes para programar las máquinas de escrutinio, ni goteros con tinta indeleble para marcar a los votantes. ¿Y qué tiene entonces?

Uno podría contestar que tiene vergüenza. Pero ni de eso estamos seguros.

Culpan de la debacle a los funcionarios sin experiencia que han llegado para manejar el sistema, aunque yo creo que también tienen problemas de liquidez, no porque no les hayan dado suficiente dinero, sino porque lo han derrochado.

En el fondo, creo que a pesar de esos problemas, los de la CEE deben tratar de disfrutar todo lo que puedan de estas primarias, porque me parece que en largo tiempo no verán otras.

Lo que sí me pregunto es por qué se ordenaron diez millones de papeletas para la consulta del día nueve. ¿No son muchas? Pues bien, como parece que no habían mandado el pago completo a la imprenta, los trabajos estaban “detenidos por mantenimiento”. Buen momento escogieron los de la compañía para ponerse a engrasar rodillos y pulir cristales, o lo que sea que utilicen para imprimir las boletas. La información que tengo es que la CEE no ha cumplido con los plazos de pago. Si no es cierto, que me desmientan, pero el caso es que “Printech”, la empresa a cargo de imprimir las papeletas, no había recibido el último o el penúltimo cheque. En una llamada que hice a la empresa ubicada en Cayey, la persona que me atendió declinó confirmar si lo de las papeletas iba viento en popa, o si por el contrario estaba en veremos. No obstante, mencionaron algo de que “no había llegado ningún cheque”. ¿Cuál de ellos?

Hace tiempo les sugerí a los comisionados electorales que organizaran una colecta, tipo GoFundMe, para sacar del bache a la Comisión. Debían empezar dando el ejemplo, donando un mes de su jugoso salario. Pero se hicieron los sordos, y he aquí que ahora, a 16 días de las primarias, van a tener que desempolvar las viejas urnas, y dejar que la gente vote con lápiz y una sola cruz debajo de la lástima.

Como colofón a estos inconvenientes, digamos, técnicos, hay que añadir otro de corte salubrista: no han llegado las batas ni los mamelucos quirúrgicos que van a usar los funcionarios de los colegios.

Acerca de los goteros con tinta indeleble, les ruego no nos tomen el pelo. Eso se hace fácil. Mezclan media cucharadita del llamado “humo negro”, también conocido como “humo de lámpara”; una cucharadita de goma arábiga; media taza de miel de abeja y una yema de huevo y, después de batirlo todo, queda una masa espesa a la que se le pone un poquito de agua el día de las primarias. Con eso se marca hasta un caballo, si me perdonan la crudeza.

El presidente de la CEE, que no contesta las llamadas de este diario, podría estar llenando frascos y frascos de tinta artesanal, y ahorrarnos un dinero.

A la gobernadora Vázquez, no se les ocurra molestarla con esas tonterías. Está atendiendo al contralmirante Peter Brown, que tiene calle. Tanta calle tiene que puede enseñarnos a hacer tinta indeleble, tinta invisible, tinta china, y hasta la tinta venenosa que usaban los monjes del Siglo 16. Contenía arsénico.