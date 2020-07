Velorios contagiosos

El país estaba más o menos en calma, hasta que se disparó el número de enfermos en Estados Unidos, en especial en la Florida, y se nos desgració el verano.

Esto se pudo haber evitado.

Muchos vinieron a la Isla porque es lo que acostumbran hacer en estos meses. No saben que el mundo de las costumbres, desgraciadamente, ha pausado por tiempo indefinido.

Otros se apresuraron a meterse aquí porque consideraron que la Isla era un buen destino para resguardarse del virus.

Vi un reportaje sobre las razones que daban los viajeros al llegar al aeropuerto de Isla Verde. Uno dijo que venía al velorio de un tío, pero que ni él ni sus hermanos, que presuntamente lo acompañaban, pensaban salir de la casa. ¿Ah, sí? ¿Se apiñan en el velorio y allí van premiando a los locales?

Una señora, llegada el mismo día, aseguró que solo estaba de paso en Puerto Rico, ya que iba camino a Santo Domingo. Pero como sus hijos vivían en San Juan, y le habían pedido que se quedara para que les hiciera “mangú”, ella los quería complacer. Me quedé fría. Señora: no les puede hacer mangú si no trae una prueba de COVID negativa, o guarda estricta cuarentena, con lo cual estaría catorce días encerrada. Eso sí: haciendo toneladas de mangú.

A un hombre le preguntaron si sabía que debía traer la prueba hecha desde Estados Unidos. Puso una cara bastante alucinada (más de la que ya traía de fábrica) y dijo que no, que qué era eso. Es incomprensible: viven pegados a las redes, y resulta que no se enteran de que a su llegada al aeropuerto les corresponde traer una prueba para saber si vienen sanos y no infectarán al núcleo familiar, o a los camareros que limpian las habitaciones de las hospederías.

Por último, otra mujer, con el pelo muy planchado, aseguró que estaba en Puerto Rico para el velorio del suegro de su hija, pero que no le había dado tiempo de hacerse la prueba. Admitió que se iba a quedar con familiares.

Que a propósito de familiares: llegan cientos de vacacionistas a diario, los van a buscar al aeropuerto, los meten en el carro a soltar todas las miasmas propias, y las recién adquiridas en el vuelo. Yo me imagino que esa gente avisa con antelación. Ya que el de allá no tiene sentido común para proteger a sus familiares aquí, ¿por qué los de aquí no le dicen que este año es distinto, y lo disuaden? ¿Saben por qué? Porque hay mucha negación. La gente dice: es mi hijo, cómo no voy a recibirlo. Es mi mamá, y hay una sola, cómo va a tener el virus. Es mi hermana, sus nenes, el marido… ¡están los cuatro perfectos! Sin contar con que, si se viene a un velorio, es una patente de corso que se supone que exima al doliente de cualquier limitación.

Gobernadora: cierre las funerarias. Ciérrelas. El difunto y un acompañante y fuera. Si total, el fallecido agradece que no lo vean en esa facha.

La campaña, los tirones de oreja, el blanco de las advertencias deben ser aquellos que, bien sea por un falso sentido de lealtad filial, o porque cierran su mente a la posibilidad terrible del contagio, abren las puertas de su casa, y antes las de su carro.

Cerradas las playas y cerrados los chinchorros, aquí no hay nada que hacer. Mejor se quedan por allá.