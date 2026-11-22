La insostenible pugna entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, propicia una nociva paralización que exacerba precariedades e incertidumbres en el pueblo que los eligió como gestores de cambios cruciales, consignados en un programa de gobierno que hoy parece relegado al olvido.

El enfrentamiento político entre dos de las principales figuras de nuestro ordenamiento constitucional ha frenado legislación medular para el desarrollo económico del país como la reforma contributiva y la reforma de permisos. Además, ha quedado en suspenso la propuesta eliminación del impuesto al inventario.

Los proyectos de generación energética también permanecen desatendidos. A pesar de la necesidad urgente en este renglón vital, el suministro de gas natural licuado sigue siendo asunto pendiente y nada se define sobre prioridades claras para el mejoramiento del sistema eléctrico. Resulta inquietante que de 55 proyectos de generación y almacenamiento presentados desde 2021, solo nueve han pasado a fase de construcción. Mientras, sigue en suspenso la consideración de piezas como la que sugiere encaminar subsidios para paliar el alza de la tarifa eléctrica con recursos del Fondo General y el Proyecto del Senado 657 sobre ajustes relacionados con la medición neta por generación de alta eficiencia.

Las propuestas del Ejecutivo sobre la denominada igualdad contributiva (Proyecto 501 de la Cámara y el Proyecto 488 del Senado) se aprobaron con versiones distintas en cada cuerpo legislativo, pero no avanzaron, a pesar de su potencial para estimular inversiones. La medida del Senado fijó una tasa opcional de 4% para residentes de Puerto Rico sobre intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo. La Cámara aprobó una tasa de 10%. Al presente, tristemente, tampoco hay asomo de consenso sobre este importante asunto.

Más allá de la aprobación de resoluciones de felicitación y medidas de trascendencia menor, resulta preocupante el señalamiento del Ejecutivo sobre la aprobación de solo cuatro medidas de un total de 160 proyectos de administración referidos a las cámaras. Todo supone una contradicción increíble ante una mayoría parlamentaria del partido en el poder, cuyos senadores y representantes asumieron firmes las promesas de campaña de la gobernadora.

Y mientras el Ejecutivo y la Legislatura mantienen ataques que escalan a niveles destemplados y bochornosos, el pueblo sigue pagando la luz a precios exorbitantes, así como el servicio de agua potable, incluso cuando queda interrumpido, pero la eficiencia operacional de las corporaciones no refleja mejoría.

Al complejo panorama se suma la inflación que limita la compra adecuada de alimentos sobre todo entre los sectores más pobres, que también ven en riesgo servicios de agencias como el Departamento de la Familia, impactada gravemente por serios cuestionamientos de su ahora renunciante titular, blanco de múltiples investigaciones en torno a gestiones y contrataciones dudosas en las que no se descarta la comisión de graves delitos.

La ola de nubosidad en el gobierno golpea la credibilidad de las alianzas público-privadas y hasta empaña a la Rama Judicial, en el marco de los pleitos entre el Ejecutivo y las empresas LUMA y Genera. Al respecto hoy sería conveniente precisar qué se indaga y qué reclama cada parte en los tribunales.

Igualmente sería positivo constatar gestiones proactivas y de consenso de Puerto Rico en Washington para conocer, por ejemplo, qué puede procurar la isla para beneficiarse de los incentivos para familias de ingresos bajos y medianos contemplados por la Casa Blanca, así como qué agenda de consenso se encaminará para abogar por fondos federales de los que depende el plan de salud del gobierno local.

La campaña política será inevitable, y bienvenida, en 2028. Hasta entonces, el país necesita el gobierno de quienes eligió en 2024, para gobernar. Los primeros dos años ya se perdieron en esta guerra sin sentido. Queda lo que se pueda salvar en 2027.

No existe razón alguna para mantener relegada la legislación que le conviene a Puerto Rico. Es momento de dar paso a una sesión extraordinaria para aprobar sin dilación, proyectos medulares sobre los que en principio ya afloraron acuerdos