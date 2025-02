A garantizar la paz en las carreteras

A la Policía se le imponen a menudo responsabilidades que no le corresponden. Combatir la violencia criminal, por ejemplo, es una tarea que no es sólo de la Policía, pues hay un componente social muy importante que supera su radio de acción. Ese no es el caso, no obstante, con la temeridad y el peligro en las carreteras; proteger a la población de los conductores que incurren en conductas homicidas es responsabilidad indelegable de las autoridades policiacas.