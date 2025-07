Alto al abuso de pacientes mentales en el sistema penal

Su caso, vergonzosamente, no es único. Durante años ha habido personas con enfermedades mentales encarceladas indefinidamente sin juicio, por una razón muy sencilla: el gobierno no ha tomado a esta población en serio y, por lo tanto, no ha asignado los recursos necesarios para determinar en un tiempo razonable la capacidad de una persona para enfrentar juicio y, de no ser procesable, canalizarla hacia el tratamiento adecuado en el ámbito civil, como dice la ley.