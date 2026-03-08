Desafíos y oportunidades en el futuro de la AAA

En el presente y en el futuro inmediato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se entremezclan, a la misma vez, enormes desafíos y grandes oportunidades, de las que dependerá mucho de la confiabilidad de este esencialísimo servicio durante los próximos años y los que urgimos a la administración a atender con el mayor compromiso y seriedad.

Durante varios meses ya, el servicio de agua potable en zonas de San Juan, y de otros municipios metropolitanos, no ha estado a la altura de las necesidades de la población. Prolongadas e imprevistas interrupciones y bajas presiones han causado contratiempos sin fin a familias y comercios, amén de los gastos en que ayuntamientos han tenido que incurrir para la distribución de agua potable en múltiples comunidades.

En medio de estas turbulencias, se produjeron, además, instancias de inestabilidad en el liderato de la AAA, como las dificultades para reclutar un director regional en San Juan y la súbita renuncia, apenas unos días después de nombrada, de la funcionaria a cargo de las operaciones de la corporación pública en la zona norte.

Se suman a esto los problemas viejos de la AAA, como la inestabilidad en el servicio que siempre ha habido en innumerables zonas rurales y el dato, no por harto conocido menos escandaloso, de que la corporación pública pierde más de la mitad del agua que produce y queda clara la magnitud de los problemas que aún aquejan a esta entidad que tan crucial es para el bienestar presente y futuro de Puerto Rico.

Junto a las sombras, sin embargo, hay potentes rayos de luz.

A principios de este mes, la gobernadora Jenniffer González anunció que la AAA tiene en proceso en este momento decenas de proyectos de infraestructura, a costos multimillonarios, los primeros 35 de los cuales, según la mandataria, deben estar listos en los próximos seis meses. El total de proyectos ya aprobados es de 119, a un costo de $2,400 millones.

El pasado sábado, 28 de febrero, además, la gobernadora anunció la inversión de $111 millones en la planta Caguas Norte, que beneficiará a 52,000 abonados y a partir de 2028 permitirá destinar más de la producción del Superacueducto a los abonados de San Juan que han estado experimentando interrupciones y bajas presiones en los pasados meses.

Igualmente, en la asignación de $1,100 millones autorizada la semana pasada por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), hay $66 millones para nueve proyectos de la AAA.

Puede verse, entonces, que hay “ayuda en camino” para la AAA.

No obstante, como hemos visto en un millón de instancias en nuestro país, la disponibilidad de fondos, incluso en abundancia, no son garantía de que las obras se completarán, que se completarán a tiempo y que serán del beneficio de la sociedad. La burocracia, la escasez de mano de obra y, por supuesto, la incompetencia en algunos niveles de la administración, han frustrado más de una vez el acceso a fondos y obras esenciales para nuestro futuro.

Urgimos encarecidamente a la administración a hacer uso apropiado y estratégico de estos fondos, a asignarlos a los proyectos más urgentes y necesarios y a poner estas iniciativas tan vitales para el país bajo el cuidado de profesionales experimentados, competentes y comprometidos con el bienestar de Puerto Rico.