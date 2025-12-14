Don Rafael Ithier Nadal y la esencia puertorriqueña

El día que toque definir la esencia puertorriqueña no habrá que pasar mucho esfuerzo, pues bastaría con mirar lo que representó por décadas a ese gigante nuestro que fue don Rafael Ithier Nadal y la inmortal creación que le dio a nuestro país: El Gran Combo de Puerto Rico, que no es, como bien dice su nombre, de cualquier sitio, sino de Puerto Rico.

Nuestro país llora hoy la muerte de don Rafael Ithier, quien falleció el pasado sábado, 6 de diciembre, a los 99 años, como se llora a un ser cercano. Lo llora, pero también lo celebra, porque por más de 60 años don Rafa, y su Gran Combo de Puerto Rico, han estado musicalizando nuestras historias, triunfos, desafíos, navidades, todas nuestras vidas. Difícilmente, haya una memoria puertorriqueña importante de los últimos 60 años a la que no se pueda asociar de una otra manera a don Rafa y nuestro Gran Combo, que estos días perdió también a Papo Rosario, uno de sus coristas por 38 años.

Y lo hicieron desde la esencia puertorriqueña, con música alegre, juguetona, simpática, pícara, sabrosísima, solidaria, amorosa, como somos los boricuas. Todo el que conoció a don Rafael Ithier sabe que el Gran Combo era un reflejo de su personalidad de músico pícaro y talentoso y de sus valores como la disciplina, el trabajo y el fervor por Puerto Rico.

Don Rafael Ithier, quien no tenía estudios formales en música, creó, no obstante, un conjunto que tiene una de las trayectorias más extensas y exitosas de grupo musical alguno en el mundo, que ha estado produciendo música de alta calidad por siete décdas, que tiene gran demanda hasta en los confines más insospechados del mundo.

Don Rafael Ithier llevó la esencia puertorriqueña por toda América Latina, Norteamérica, Europa y hasta Asia. Y, sentando un patrón que múltiples reguetoneros siguieron décadas después, lo hicieron cantando en puertorriqueño, los desafíos de los boricuas. Por ejemplo, una de las canciones más famosas de El Gran Combo, el himno navideño No hay cama pa’ tanta gente, es extraordinariamente popular en América Latina, a pesar de que casi nadie de los mencionados es conocido fuera de nuestras costas.

Mejor lo dice una de sus propias canciones: Es El Gran Combo, señores la institución borinqueña, donde quiera que tocamos siempre dejamos la huella y el ‘ay bendito’”.

Don Rafael Ithier tenía una personalidad muy afable, pero fue también un firme líder que estableció una disciplina de hierro en El Gran Combo, que le ha permitido estar en el candelero público por tantos años sin escándalo alguno. Ithier, además, hizo algo que, en sus tiempos, era impensable en el mundo musical: creó una estructura corporativa bajo la cual opera El Gran Combo que garantiza a sus músicos salarios fijos y prestaciones sociales, como los obreros que, en esencia, son.

La historia de Puerto Rico, su cultura y su sabor, no se puede entender sin don Rafael Ithier Nadal y El Gran Combo, nuestros “mulatos del sabor” que pasearon y continúan paseando el nombre de Puerto Rico con dignidad y con honor, por todo el planeta. En este momento, en que nos ahoga la pena por la partida de don Rafa, es preciso para juntar todas las voces puertorriqueñas y emitir un sonoro agradecimiento al maestro que nos trajo tantos años de alegría y de dignidad