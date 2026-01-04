El 2026 y la urgencia de consensos

Cuando se apagan las luces de la celebración de Año Nuevo, llega el momento de hacer un balance y poner en perspectiva los retos que impone el 2026. Es tiempo de mirar nuestro devenir y reconocer que muchos de los problemas que debieron quedar atrás siguen presentes y continúan afectando el día a día de los puertorriqueños.

No es tiempo de letanías ni de diagnósticos autocomplacientes. Los obstáculos que enfrenta Puerto Rico son ampliamente conocidos. Aun así, resulta casi obligatorio mencionarlos, no para resignarse a ellos, sino para mantener una mirada vigilante sobre quienes tienen la responsabilidad de ofrecer soluciones largamente postergadas.

Nuestro eterno problema de la energía eléctrica pega doble: el alza de la factura y la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo apagón. La compra del colmado es otra dimensión del agobio, mientras el alto costo de la vida sigue avanzando sin piedad. A ello se suma un sistema de salud que llora por especialistas y por el fin de las listas de espera, como si no advirtiera que somos una comunidad que envejece. En paralelo, la violencia continúa manifestándose sin distinción de edad ni género, aunque siempre resulta más dolorosa cuando se ensaña con mujeres y niños. Todo ello revela un déficit de infraestructura y de gestión que exige acciones concretas, no excusas.

Diversos colaboradores de El Nuevo Día, al proyectar el 2026, coinciden en un punto central: el país está saturado de diagnósticos, pero carece de planes claros y sostenidos para superar el rezago acumulado. Abundan las cifras, los estudios y los informes, pero con frecuencia se diluyen en una maraña estadística que poco ayuda a visibilizar la urgencia. Esta situación se agrava con legislaciones recientes que imponen nuevas trabas al acceso a la información pública, debilitando un derecho esencial para la fiscalización ciudadana y la transparencia del Estado.

Si algo debería imperar en los próximos doce meses es la búsqueda de consensos reales. La política, bien ejercida, exige diálogo y sentido de responsabilidad. Sin embargo, la práctica reciente parece ir en dirección contraria. Parte de la clase política parece olvidar que su mandato no es eterno y que la ciudadanía tiene cada vez menos paciencia. El consenso implica compromiso, continuidad y acción. No puede ser la sucesión en el poder de un mismo signo partidario no logre dar estabilidad a sus propias decisiones. La Fortaleza tiene todavía ante sí el reto de mejorar su cometido, consciente de que la evaluación ciudadana del primer año ha sido deficiente.

También hubo, sin embargo, razones para el orgullo colectivo. Un ejemplo contundente fue la residencia de Bad Bunny en el Choliseo de Puerto Rico, que dejó beneficios evidentes para la economía local y proyectó una imagen potente del país. Y mirando ya al 2026, la realización en San Juan en diciembre próximo de la Olimpiada Mundial de Robótica resume bien lo que una sociedad del siglo XXI aspira para los suyos: educación de calidad, innovación y competencia sana.

Desde aquí planteamos un anhelo sencillo: un cambio de tono y de prioridades. Energía confiable, salud accesible, seguridad ciudadana y condiciones básicas de bienestar no deberían depender de un solo cuatrienio. Ojalá sean políticas capaces de sobrevivir a varios gobiernos, sin importar el color político o bandos de un mismo partido.