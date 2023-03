El compromiso moral de acudir en ayuda de Haití

La crónica de la desaparición de una nación del Caribe, que es el doloroso viacrucis de una población atrapada entre el hambre, la violencia y las enfermedades, se está escribiendo ante los ojos del mundo entero, y ante la indiferencia de quienes están en posición de evitar su completo derrumbe.

Hoy por hoy, Haití no solo carece de la ayuda elemental que se le ofrecería a cualquier otro país en crisis por desastre natural o guerra. También está obligada a lidiar con el sentimiento de que no le importa a nadie, en especial a una comunidad mundial representada por varios organismos y gobiernos que no hace nada por detener el genocidio llevado a cabo por multitud de bandas criminales.

Dichas bandas controlan casi el 70% de la capital, Puerto Príncipe, además de otras ciudades y carreteras del país. No hay gobierno, ni autoridad, ni prensa internacional que pueda testimoniar las atrocidades que ocurren en esas zonas donde los grupos armados cometen asesinatos y violaciones, o se dedican al exterminio de barrios enteros.

El primer ministro Ariel Henry, quien quedó teóricamente al mando del país luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, se ha convertido en una figura sin trascendencia alguna. No cuenta con el apoyo de la población —seres humanos que se desplazan de un lugar a otro, amenazados por todo tipo de calamidades—, ni de las fuerzas de seguridad, ni de las instituciones, estas últimas prácticamente desaparecidas. Aunque lo quisiera, tampoco está en posición de tomar medidas contra la violencia, lo que le colocaría en riesgo de correr igual destino que su predecesor.

Un Haití desarticulado, como el que están forjando las bandas que asolan al país, es lo que más les conviene al crimen organizado y al narcotráfico y, por lo tanto, un peligro latente para toda la región.

La nación haitiana, además, comparte con la República Dominicana una frontera que se extiende por más de 380 kilómetros. En una alocución reciente, el presidente dominicano Luis Abinader prometió que la primera fase de la valla fronteriza que mandó a construir hace dos años, y que cubre 54 kilómetros en las zonas de mayor población, estará terminada para el próximo mayo. El objetivo es vallar completamente la frontera, lo que, por un lado, impediría que las bandas, que también se enfrentan entre sí, se internen en territorio dominicano. Pero, por el otro, vulneraría un aspecto humanitario que es el de las personas famélicas, enfermas y perseguidas, miles de niños entre ellas, y el derecho que les asiste a salvar la vida.

La situación de la República Dominicana es compleja. Su población también sufre profundas desigualdades y privaciones, y, más importante todavía, su sistema de salud, que es frágil, no está en condiciones de responder a la llegada de oleadas de haitianos, con un gran número de afectados por tuberculosis y últimamente el cólera, que precisan de cuidados y vacunas. Un desplazamiento migratorio masivo hacia el país vecino crearía el caos y una crisis de consecuencias inimaginables que repercutiría en el resto de Caribe. Estados Unidos tampoco estaría exento de sentir esa onda expansiva.

En otras palabras, Haití es una bomba de tiempo, y aun cuando comprendemos y apoyamos la colaboración que, por ejemplo, se le está ofreciendo a Ucrania, con miles de millones de dólares en equipo militar, es inevitable pensar que con una fracción de ese dinero se empezarían a resolver muchos de los problemas de seguridad y supervivencia que padecen millones de seres humanos en Haití.

Los países en condiciones de implicarse en la salvación y recuperación de la nación caribeña deben hacerlo cuanto antes. La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales también deben mostrarse más proactivos y lanzar una asistencia mucho más estentórea. Es obligación moral del planeta sensibilizarse y echar a un lado el desinterés que está asfixiando a un pueblo.