El desafío ético de cuidar a nuestros mayores

La indiferencia es el peor maltrato contra nuestros adultos mayores. Y el silencio, su cómplice. Esta vez, una noticia demoledora rompió con fuerza y llamó nuestra atención. El maltrato a las personas de edad avanzada ocurre, sobre todo, fuera de los hogares de cuido. Está más cerca de lo que pensamos: en la casa, en el vecindario, en el circuito íntimo donde la fragilidad llama al afecto y no a conductas abusivas.

La Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) reportó un alarmante incremento de denuncias por delitos y abusos contra personas mayores durante el año fiscal 2023-2024. Hubo 8,138 querellas, de las cuales 4,515 ocurrieron en hogares y entornos familiares y 3,623 en hogares de cuido prolongado.

Detrás de esas cifras se acumulan la negligencia, el abuso psicológico, el físico y el sexual y, cada vez con mayor frecuencia, la explotación financiera a través de “préstamos” forzados, transferencias y compras digitales hechas por terceros, suplantaciones de identidad y control del dinero “para ayudar”, que termina en despojo económico.

El maltrato físico también asume otras prácticas francamente vejatorias: la inmovilización innecesaria, la privación de medicamentos, la carencia de alimentos o la omisión deliberada de cuidados. El perfil de maltrato y delitos expuesto por la OPPEA, con tipologías y victimarios, nos plantea un mapa de riesgo que no podemos pasar por alto.

Todo esto ocurre en medio de cifras que muestran la inexorable velocidad a la que estamos envejeciendo. Compartimos el liderato mundial en proporción de población de 60 años o más (31.05 %), junto a Mónaco y Japón, entre otros. En la región del Caribe somos la isla con mayor proporción de adultos mayores (31 %) y la tercera en expectativa de vida (81.9 años). Las proyecciones no dejan dudas: la población de 60 o más será el 35 % en 2030, 38.1 % en 2040, 39.8 % en 2050 y 43.7 % en 2060.

Este panorama se vuelve más oscuro cuando se constata una brecha social dolorosa: el 39 % de los mayores vive bajo el nivel de pobreza, con municipios muy golpeados, como Guánica, Adjuntas y Ciales. La geografía humana de Puerto Rico obliga a mirar a los lugares con alta concentración de adultos mayores: Hormigueros (35.5 %), San Germán (32.9 %), Guánica (32.7 %). Esto, que puede ser un dato adverso, es también una oportunidad para ensayar allí programas novedosos que marquen un punto de inflexión en cómo atendemos el fenómeno de la vejez.

La Estrategia Global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Década del Envejecimiento Saludable (2021–2030) ofrecen soluciones para adoptar: entornos edad-amigables, atención primaria integrada que mire a la persona —no a una enfermedad aislada—, cuidados de larga duración dignos y medición constante de resultados.

Aquí no se trata de ensayos estériles; se trata de práctica con indicadores, presupuestos y responsabilidades que otras ciudades del mundo ya implementan, con efectos muy positivos que permiten una detección temprana de abusos, mejor nutrición y alivio a los cuidadores.

Esto también involucra al sector privado. Las entidades financieras deben perfeccionar sus protocolos de prevención de fraudes con alertas ante transacciones inusuales, contactos de confianza y pausas de verificación.

Los municipios, como vemos, tienen una tarea urgente: operar con equipos multidisciplinarios, con vías de denuncia amigables, respuestas en tiempo presente y que la atención primaria mantenga un ojo atento a casos de abuso, depresión y soledad.

En el plano urbano también hay tareas pendientes: los barrios y las ciudades merecen espacios más amigables, viviendas adaptables, ventanillas únicas respetadas y, por supuesto —acorde con estos tiempos—, alfabetización digital accesible.

Este desafío es ético y llama a la acción.