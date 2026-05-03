El rol esencial de los industriales de Puerto Rico

Desde 1928, cuando un grupo de agroindustriales decidió unir sus voces para plantear sus inquietudes ante el gobierno, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) se convirtió en protagonista del desarrollo de la isla. A dos años de cumplir su primer siglo, la organización representa con solvencia a un sector indispensable para la prosperidad económica y social de los puertorriqueños.

Desde sus inicios, bajo la presidencia de Lupercio Colberg, el recorrido no ha sido sencillo. La AIPR acompañó el auge manufacturero que transformó la isla bajo el impulso de Manos a la Obra, creado con la Ley de Incentivos Industriales en 1947, bajo la administración del primer gobernador puertorriqueño Jesús T. Piñero. En años previos, contribuyó al establecimiento de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), en operaciones desde 1942. Celebró el esplendor industrial que convirtió el país en referente mundial en farmacéutica, dispositivos médicos y aeronáutica. Además, resistió los golpes del cierre de la Commonwealth Oil Refining Company, en 1980, y de la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal en los noventa. Hoy enfrenta un desafío que no cede: la crisis energética derivada de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sigue castigando la competitividad de las empresas.

El sector manufacturero aporta cerca del 45% del Producto Interno Bruto; cuando se incorpora el ecosistema de servicios especializados que lo sostiene, la cifra escala al 62%. Detrás de esos números hay casi mil socios y una responsabilidad que la AIPR asume con plena conciencia de su valor para Puerto Rico.

Los retos del presente se unen a los mismos que desvelan a los puertorriqueños y están atados a una economía golpeada por errores internos y una crisis global que pareciera no tener fin. Desde el gremio reclaman contra la lentitud burocrática en la gestión de permisos, la fragilidad del sistema eléctrico y el envejecimiento acelerado de la fuerza laboral.

Una de las metas de la entidad es aumentar la matrícula, especialmente en el renglón de la manufactura, y ser más proactivos en la presentación de soluciones al gobierno. Desde el gremio plantean que para mejorar la competitividad será necesario seguir transformando al país mediante nueva tecnología, mayor agilidad gubernamental, evaluación de mercados y adopción de las mejores prácticas de otras economías. No pierden de vista, además, que ser un territorio de Estados Unidos ofrece ventajas competitivas que deben ser aprovechadas.

Consciente de que ninguna estrategia industrial sobrevive sin el relevo generacional que la sostenga, la AIPR ha hecho del capital humano joven una prioridad institucional. Con nexos constantes con la academia, es notable su promoción del empresarismo entre las nuevas generaciones de profesionales de industriales, así como el mejoramiento de los recursos humanos en la manufactura y otros renglones clave de nuestra economía.

El trabajo de la AIPR ha sido determinante desde el momento de anclar los pilares de la manufactura en la isla y marcar la evolución con la incorporación de la industria farmacéutica y otros renglones modernos. En ese esfuerzo, es crucial su lucha para retener talento local y promover oportunidades laborales bien remuneradas para los puertorriqueños.

Con el dinamismo como uno de sus valores fundamentales, se ha renovado siempre con metas firmes y hoy la entidad es líder en gestiones diversas para impular la recuperación económica y el bienestar de Puerto Rico con proyectos constantes para atraer nuevas inversiones e innovaciones a tenor con cambios emergentes en la sociedad contemporánea.

En tal sentido, es importante el esfuerzo de sus directivos que hoy abogan un mejor sistema contributivo y por una reforma de permisos bien calibrada, así como por movidas que permitan aprovechar las oportunidades de la posición geopolítica del país ante la estrategia de Estados Unidos para acercar la cadena de producción a suelo americano o el llamado reshoring.