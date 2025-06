Hora de consenso vital para Puerto Rico

La inestabilidad geopolítica en Medio Oriente debe servir para priorizar la transformacion energética del país. Mientras el proceso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no avanza, crecen aquí dudas en torno al proceder del gobierno en asuntos críticos para la estabilidad del servicio eléctrico.

Entrada la temporada de huracanes, la AEE no ha informado cuándo el país tendrá los generadores de emergencia prometidos para atender la falta de capacidad y producción.El discurso de que el país tiene capacidad de sobra es faltar a la verdad y nos cuestionamos la falta de transparencia, que solo abona a la pérdida de credibilidad. La AEE no tiene asegurado el suministro de combustible tras la expiración del contrato de suplido con New Fortress Energy (NFE). Las expresiones sobre dicho contrato también faltan a la verdad siendo NFE el único operador que sometió una solicitud de propuesta (RFP) para venta de gas, distinto a la explicación pública sobre manos atadas por culpa de pasadas administraciones.