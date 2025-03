La parálisis no es opción contra el cambio climático

Un informe divulgado en días recientes por la organización Climate Central, que identificó a San Juan como la jurisdicción estadounidense con más días de extremo calor a causa del cambio climático -y la sexta a nivel global- entre diciembre del 2024 y febrero de este año, tiene que servirnos a todos como un recordatorio más de la urgencia de hacer frente a este fenómeno que constituye una gravísima amenaza para la humanidad en general y para el archipiélago puertorriqueño en particular.

Esta no es una situación que el gobierno de Puerto Rico pueda seguir soslayando. Tenemos historial ignorando amenazas hasta que ya nos están golpeando. La quiebra, por ejemplo, que estuvo anunciada por años y no causó reacciones oficiales hasta que era demasiado tarde. Lo que está en juego con el cambio climático puede ser incluso más serio que la quiebra. La parálisis, otra vez, no puede ser opción.