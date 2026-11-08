Los mensajes del triunfo demócrata

El holgado triunfo demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses constituye un enérgico repudio a las nefastas políticas y actitudes de los pasados dos años de la administración del presidente Donald Trump y le abren a Estados Unidos la puerta de regreso a una política menos tóxica y divisiva, así como de respeto y consideración a las minorías y a la diversidad.

El contundente mensaje de los electores estadounidenses no admite dobles interpretaciones: eligiendo demócratas a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo copos en jurisdicciones como Texas, que llevaban décadas votando republicano, dieron cómodas mayorías a la oposición en ambas cámaras legislativas. Al hacerlo, exigieron una manera de hacer política distinta de la continua beligerancia, agresividad, divisionismo, incompetencia,irrespeto por la ley y las normas democráticas y corrupción encarnados por el presidente Donald Trump y su entorno.

Para Puerto Rico, que, entre otras tareas urgentes, tiene en el próximo Congreso la enorme tarea de asegurar una nueva asignación que permita mantener en pie nuestro sistema de salud, el triunfo demócrata también es una buena noticia. No es secreto para nadie que, sobre todo durante los mandatos de Trump, los demócratas han sido mucho más receptivos que los republicanos a las necesidades de Puerto Rico.

Sin que se hayan terminado de contar todos los votos, quedó ya clara la magnitud del triunfo demócrata, que lograron cerca de 260 de 435 escaños en la Cámara de Representantes y entre 54 y 56 de los 100 senadores. Se ve, entonces, que es una mayoría robusta que les convierte en un magnífico contrapeso al trumpismo.

Los demócratas deben hacer buen uso de este voto de enorme confianza que el electorado les otorgó. Como muchos otros países, incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos está agobiado por el alto costo de la vida y los combustibles, causa esto último de la imprudente decisión de Trump de abandonar la vía diplomática y enfrascarse en una guerra de fin aún incierto con Irán que provocó una desestabilización global del mercado de fósiles.

Habrá la tentación, y la necesidad, de emprender investigaciones contra Trump y sus allegados. Algunas de esas pesquisas son necesarias e indispensables, sobre todo las relacionadas con los cuestionables negocios emprendidos por Trump y su familia durante los pasados dos años. También merecen atención las incursiones militares no aprobadas por el Congreso, como las ocurridas en Venezuela e Irán.

Sin embargo, es fundamental que entiendan que, aunque la corrupción surgió en esta campaña como una de las mayores preocupaciones del electorado, y no se puede dejar de atender, la prioridad de la gente, probado por innumerables encuestas, es el costo de la vida. La gente está esperando medidas que les ayuden a afrontar el costo de alimentos y combustibles principalmente.

Más importante, sin embargo, que cualquier medida o aspiración específica, el mensaje del pueblo estadounidense el martes es mucho más significativo: fue un repudio sin matices, al estilo trumpista de dividir, atacar, abusar, polarizar y discriminar contra gente de raza, religión o ideas políticas distintas. Tras el triunfo demócrata, habrá finalmente un contrapeso, y no insignificante, ante los instintos más dañinos del presidente Trump, como los que tantas veces hemos visto.