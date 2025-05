Reafirmamos nuestro compromiso con Puerto Rico

Desde el 18 de mayo de 1970, en que un pequeño, pero valeroso grupo de reporteros, fotógrafos, artistas gráficos y personal administrativo, bajo la dirección de dos visionarios, Carlos Castañeda y Antonio Luis Ferré, hasta la edición, impresa o digital, que usted lee hoy, el compromiso de El Nuevo Día no ha variado en lo más mínimo: traerle a Puerto Rico la información veraz, de calidad, importante, que ayude a nuestra ciudadanía a entender la naturaleza más profunda de la sociedad en la que vive.

Para los medios de comunicación, incluyendo El Nuevo Día, el cambio no ha estado exento de dificultades. Pero la gerencia de este periódico anticipó desde mediados de los 90 los cambios, se preparó y, hoy, más que un periódico, somos una plataforma multimediática. Nuestra capacidad para distribuir información en múltiples formatos nos mantiene como el principal medio de comunicación de Puerto Rico, un privilegio que, por supuesto, no tomamos a la ligera, sino con un gran sentido de responsabilidad y agradecimiento.

Lo que no ha cambiado durante este tiempo, ni cambiará, es el compromiso de El Nuevo Día con la verdad, con la rendición de cuentas, con el libre flujo de ideas, con las libertades de pensamiento, expresión y creencia, con los derechos humanos y con las comunidades más vulnerables. No ha habido durante los pasados 55 años una idea importante para Puerto Rico que no haya sido planteada o discutida en este diario, por cuyas páginas han pasado y continúan pasando los principales pensadores y estudiosos de nuestra realidad.