Soluciones duraderas para mejorar el magisterio

El anuncio del gobierno de Puerto Rico de que ha encontrado fondos para otorgar a los maestros un aumento temporal de $1,000 muestra que, cuando hay voluntad, es posible hallar los recursos para mejorar la paga de los trabajadores. Pero no deja de ser esta una medida de remedio temporal antes que proactiva.

Si alguna lección del proceso de quiebra y restructuración de la deuda recién aprobado debe aplicarse a partir de ahora, es la implementación de las reformas sistémicas que debe hacer el gobierno a su estructura, teniendo como máxima la disciplina fiscal.

La educación es piedra angular del desarrollo económico y humano de Puerto Rico. No obstante, las pruebas de aprovechamiento escolar muestran que las deficiencias en el conocimiento adquirido por nuestros niños y jóvenes en las escuelas aumentan. Esto, a pesar de que la matrícula de estudiantes ha diezmado casi a la mitad y con ello se ha reducido también la cantidad de maestros en el sistema de educación pública.

En una agencia, donde incluso el número de escuelas activas disminuyó, es inconcebible que la nómina de empleados crezca. Análisis de la economista Heidie Calero revelan que, contrario a la baja de estudiantes y maestros, el Departamento de Educación destina ahora más dinero en personal no docente, fondos que no llegan al salón de clases y no mejoran la experiencia escolar.

Según el análisis divulgado por la economista, basado en datos del gobierno, de 26,984 maestros que había en 2019, el número se redujo en 6,698 en 2021, para un total de 20,286. De 452,740 estudiantes matriculados en escuelas públicas en 2012, el año pasado se registraron 276,413, una diferencia de 176,327. En cambio, el renglón de “otros empleados” añadió 4,748 personas a la nómina: de 19,626 en 2019 a 24,374 en 2021. La mayoría de estos, 4,196 personas, se sumaron en 2021, bajo la administración actual.

El análisis mostró que, en 2019, de $2.3 mil millones utilizados, $1.4 mil millones se destinaron a nómina y $300 millones a servicios profesionales. La cantidad dirigida a nómina volvió a ser $1.4 mil millones el año pasado. Mientras, el renglón de servicios profesionales subió a $400 millones en 2021. Mas el monto total de dinero utilizado por la agencia casi se duplicó en dicho periodo de dos años hasta $4 mil millones. El aumento mayor fue en el renglón de “otros gastos”: de $700 millones en 2019 a $2,200 millones en 2021.

Estos datos resultan más preocupantes si considera que este cuatrienio el Departamento de Educación, agencia con la mayor partida del presupuesto general, no tenido un secretario en propiedad, en medio de la lucha de poder político dirigida por la legislatura.

Es de suponer que el patrón de derroche de fondos en puestos de confianza y otros de necesidad cuestionable, en vez de dirigirse a mejorar servicios, se multiplica por todo el gobierno pues se trata de un mal de fondo de la gobernanza ejercida hasta ahora, que debe quedar atrás.

Es oportuno que el gobernador se reúna hoy con el liderato del magisterio, que ha resuelto mantener protestas marcadas por un ausentismo significativo en las escuelas. Confiamos en que el diálogo rendirá frutos.

Pero hoy las soluciones a los problemas salariales en el servicio público no están donde mismo se buscaron en el pasado; ni comprometiendo dinero sin identificar fuentes de pago, y mucho menos echando mano nuevamente al bolsillo de los ciudadanos en forma de aumentos o nuevos impuestos.

Es imperioso evitar que el dinero disponible para mejorar las condiciones salariales de los maestros y otros trabajadores públicos que ofrecen servicio directo a la gente se diluya en las capas de burocracia, y dinámicas de reclutamiento a base de amiguismo y lealtades de partidos políticos que han controlado el presupuesto del país. Mucho también se escapa en la corrupción y el clientelismo, en contratos onerosos e innecesarios que se reparten sin fiscalización y obviando los debidos procesos.

Las soluciones duraderas a los problemas históricos del gobierno dependen de la voluntad de su liderato para implementar la transformación profunda de las estructuras públicas en Puerto Rico.