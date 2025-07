Tenemos que aprender a vivir en paz

Los casos más notorios son magnificados, claro está, por las redes sociales y por la morbosidad de todos los que, viéndolo, continúan propagándolo. No obstante, no es problema menor, ni algo que se pueda ignorar o dejar por la libre. El clima de crispación, producto en gran parte de las interminables dificultades que entraña la vida en Puerto Rico, necesita atención, tanto de las autoridades como de la sociedad.

No se puede soslayar el hecho, por ejemplo, de los dos casos de disputas vecinales citados - el del Tribunal de Caguas y el de Yauco- estaban ambos en las cortes. Ha habido por años señalamientos acerca de la lentitud de los procesos de mediación entre vecinos en las cortes. Ahí puede haber espacio para mejorar.

Tampoco ayuda la impunidad que a veces resulta de estos casos. En marzo, todo Puerto Rico vio a una mujer destruyendo a batazos el carro de otra fémina, a la que después agredió a golpes, en una vía pública. La víctima de la brutal agresión -sabrá ella por qué, no quiso presentar cargos. Solo por esta razón, la agresora no sufrió ninguna consecuencia a pesar de haber cometido delitos tan graves delante de todo el país. El público vio y tomó nota.

Hay que tener presente, no obstante, que este es un tema que no es responsabilidad solo del gobierno. Cierto, que la lentitud de los procesos, la incompetencia institucional, la impunidad y todos los factores estresantes que son parte de la vida cotidiana en Puerto Rico a menudo llevan nuestra tolerancia al límite. Mas nos toca a cada de nosotros hacer acopio de nuestros valores, de nuestro carácter y entender que, al final del día, la violencia y la intolerancia no resuelven ningún problema y, por el contrario, crean muchos más.