Un tesoro de Puerto Rico

En medio de las serias precariedades que al presente vive nuestro país, esta semana el buen desempeño de la Selección Nacional de baloncesto femenino en la Copa Mundial, efectuada en Alemania, constituyó un ejemplo extraordinario de la tenacidad de los puertorriqueños.

La labor de nuestras atletas es testimonio elocuente de que un trabajo planificado, bien ejecutado y dirigido a colocar las piezas correctas en su lugar se traduce en resultados de los que Puerto Rico debe estar sumamente orgulloso. Es, igualmente, una señal clara para ampliar las iniciativas de entrenamiento y respaldo a todos nuestros deportistas.

El conjunto patrio culminó el miércoles su participación en el torneo mundialista con una cerrada derrota ante China por 75-72. Fue un resultado que plasmó todo lo que identifica a este grupo: bravura, perseverancia y determinación por llevar en alto la bandera boricua ante los mejores rivales del mundo.

Pese al revés ante el equipo de una de las principales potencias mundiales, existen razones de sobra para aplaudir el desempeño de nuestro equipo. China, que ocupa el cuarto lugar en el escalafón mundialista, había derrotado a Puerto Rico por marcador de 80-58 en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, en esta ocasión, las muchachas rozaron la gesta de ganar. Esto es una señal indudable de mejoría por parte del combinado nacional, que demostró que merece estar entre los mejores equipos del mundo. No fue suficiente competir ante una potencia mundial, sino que las puertorriqueñas salieron -contra todos los pronósticos- a buscar la victoria.

Previo a la derrota contra China, Puerto Rico tuvo marca de 1-2 en la fase de grupos. Las boricuas cayeron ante Australia (70-54) y Bélgica (76-64), antes de derrotar a Turquía (75-71) para ponchar su boleto a la próxima fase. Cabe destacar que Australia y Bélgica son número tres y cinco en el ranking mundial, respectivamente. Para Puerto Rico, número 13 en el mundo, fue su tercera Copa del Mundo consecutiva, y terminar con un cerrado revés ante China consigna una significativa mejoría en este escenario de primer orden.

Las lágrimas de varias de las jugadoras tras la derrota ante China dejan claro que querían más, a pesar ejecutar un buen papel. Por eso, hay que reconocer la mentalidad ganadora que siempre procuró el dirigente nacional Gerardo “Jerry” Batista, quien merece también elogios por su labor.

Batista es un obrero del baloncesto femenino que ha demostrado ser la persona idónea para encabezar el paso creciente de la Selección. Ha sabido aglutinar veteranas como Pamela Rosado y Tayra Meléndez con jugadoras emergentes como Trinity San Antonio, y estrellas establecidas como Arella Guirantes. Su labor como dirigente de gran calidad humana y buen trato con la prensa, le merece un espacio entre los mejores entrenadores de baloncesto boricua, en el mismo renglón de figuras históricas como Flor Meléndez y Julio Toro.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico, dirigida por Yum Ramos, también recoge los frutos de encaminar una misión para dar al equipo femenino las mismas herramientas y condiciones que su contraparte masculino. Para jugar en este Mundial, la Selección femenina fue anfitriona del torneo clasificatorio que se celebró en el Coliseo de Puerto Rico en marzo. Fue una apuesta importante y atrevida por parte del ente federativo, que por primera vez invirtió para que el equipo femenino jugara en el escenario más importante del país.