Una creativa reacción para incentivar la natalidad

Puerto Rico no está ajeno a este fenómeno. Tal como consigna un reportaje de El Nuevo Día , la disminución en los nacimientos llegó a su punto más crítico. El año pasado nacieron 18,085 bebés, la cifra más baja en la centenaria existencia del Registro Demográfico. Un factor adicional a los obstáculos para promover la natalidad ha sido la constante emigración de familias jóvenes. Los cambios demográficos, a juicio de especialistas locales, implican un bajo desarrollo económico, puesto que habrá menos estudiantes, consumidores y personas en edad productiva.

La demógrafa Judith Rodríguez ha planteado acertadamente que Puerto Rico no tiene un reemplazo generacional, pues la tasa de fecundidad —que es el promedio de hijos que tiene una persona al finalizar su periodo reproductivo— estaba en 0.7 para 2023, lejos del 2.1, que es la cifra correcta.

En Estados Unidos los movimientos pro natalidad están desorganizados, no figuran políticamente unidos, carecen de un poder de cabildeo cohesivo y discrepan en sus motivaciones, según un análisis realizado por The New York Times. Este panorama desordenado se agrava con la encarnizada batalla del presidente Donald Trump contra la inmigración. La población de Estados Unidos aumentó casi un 1.0% entre 2023 y 2024, totalizando 340 millones de personas, según la oficina del Censo. Este crecimiento récord, después del 0.2% de 2011, estuvo impulsado gracias al aumento de la inmigración internacional neta.