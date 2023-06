Urge acción del gobierno ante la falta de obstetras

El cierre de las salas de parto de algunas instituciones hospitalarias, y la dramática escasez de obstetras para todas las etapas del embarazo, colocan a las gestantes en Puerto Rico en una situación de desamparo que las lleva a peregrinar muy lejos de sus hogares en busca de cuidado médico, poniendo en peligro su salud y la del feto.

El cúmulo de factores que coinciden en este momento crea un problema para el que todavía no se vislumbran las iniciativas en las que debería estar trabajando con ahínco el liderato gubernamental, en particular la Secretaría de Salud. No se nota la urgencia, ni existe una convocatoria clara para que los sectores que pueden aportar ideas contribuyan a resolver un problema sanitario grave.

La ansiedad que le produce a una embarazada, tan pronto es consciente de su estado, la búsqueda de un especialista que la atienda, teniendo que viajar a veces por horas desde su residencia para encontrar el servicio, la somete a un esfuerzo físico y unas tensiones que pudieran perjudicarla a ella y su criatura. Si pocos son los obstetras y ginecólogos en la zona metropolitana, peor es la situación en el resto de los pueblos.

Muchas mujeres están ansiosas por ser madres; otras se hallan indecisas. Lo cierto es que ante el bajo índice de natalidad que nos convierte en una sociedad cada día más envejecida, el gobierno ha exhortado a las mujeres a que incrementen la tasa de nacimientos. Es posible que a muchas les atemorice embarazarse sin la certeza de que serán bien atendidas y de que, a la hora del parto, en cualquier momento del día o de la noche, sus hijos nacerán con la seguridad de que una buena sala y un médico de excelencia les espera.

El eje de este problema es la difícil situación que encaran los obstetras en Puerto Rico, tanto los que llevan años en la práctica, como los que recién han terminado la especialidad.

Aunque tengan vocación, el panorama en el país los desalienta. En primer lugar, la remuneración y el trato que reciben de las aseguradoras, de las que se quejan constante y consistentemente, son obstáculos para su profesión. Muchos especialistas recién graduados se sienten empujados a emigrar y buscar trabajo en hospitales estadounidenses.

Por otro lado, es particularmente notable que las instituciones que ofrecen a los obstetras garantías contra las reclamaciones por impericia —el Centro Médico y el Hospital Municipal de San Juan, entre otros—, están mejor posicionadas para atender a las embarazadas, que aquellas oficinas privadas, grupos de obstetras u hospitales en los que los doctores pudieran rehuir cualquier imprevisto que pueda afectarles la carrera.

Es muy alto el costo de mantener salas de parto, que tienen que estar listas para atender a las gestantes las 24 horas al día. La falta de parturientas no es precisamente el motivo para cerrarlas, sino la precaria situación económica de algunos hospitales, y el hecho de que no hayan podido sostener un servicio obstétrico que las respalde.

De acuerdo con fuentes de El Nuevo Día, la mayoría de los obstetras tienen que “romper largas noches” a pesar de la pobre compensación que reciben.Hay que incentivar a los residentes de esa especialidad, de modo que puedan asistir a los especialistas en funciones. Es preciso revisar los criterios públicos y privados para coordinar la atención a las embarazadas, y remunerar como es debido a estos galenos que son esenciales para el balance demográfico y la vida de mujeres y niños.

También es necesario contar con la colaboración sólida de las aseguradoras con el Estado, para juntos asumir la responsabilidad de poner fin a este problema mayor que, directa o indirectamente, afecta el futuro de la población entera.