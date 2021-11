Marcas locales para llevar en la maleta

¡Por fin! Llevas todo el año mirando el calendario con ansias. Es hora de un descanso y de darte el viaje que tanto has esperado. Ahora, solo tienes que sobrevivir la difícil tarea de preparar esa maleta de viaje. Si hay un momento en que debemos estar claras de que “less is more,” es ahora. Hay que maximizar las piezas que llevamos escogiendo piezas versátiles y que pueden darle vida a lo más simple y acentuar todas las buenas cualidades y colores de tu "outfit".

Como siempre he creído que las mejores creaciones son las que se hacen o se diseñan a mano y que tienen una historia, cuando viajemos durante esta época veraniega, viajemos con marcas locales y nos llevamos un pedacito de Puerto Rico en la maleta.