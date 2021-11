Una bemba colorá

Bueno, no sé si les he contado de mi afán con los “lipsticks” de tonalidad “nude”. Yo siempre he sido una chica relativamente simple cuando se trata de colores labiales, ya que siempre me crearon el complejo de que “con tanta bemba” iba a parecer un payaso si usaba un color más brillante. Pero este verano me aventuré un poquito, llegando a un extremo que juré nunca llegar - los labiales rojos.