Unos “chunky sneakers”

Les voy a contar una breve anécdota que ha marcado mi existencia en este cuerpo que mide 5 pies y unas miserables 3 pulgadas. Hace poco más de dos años fui a mi primer “date” con un chico alto, “normalito” y, pues, los detalles ya no importan. Me presenté en Plaza las Américas en tacos. Sí, fui en tacos al cine a ver una película que realmente ni me gustó para que luego venga el muchacho y me diga que yo era “high maintenance”. ¿A quién se le ocurre usar tacos para ir al “mall”? Para hacer el cuento largo, corto, ya no uso tacos para el cine, ni le hablo al nene ese, pero eso no me ha detenido en mi afán de buscar soluciones para mi hándicap vertical, que no comprometan la comodidad y me regalen par de pulgadas. ¿Misión imposible? Tal vez no.