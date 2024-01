La posibilidad de que estos jóvenes pueden rehabilitarse y a la misma vez, terminar un grado universitario, tiene un doble efecto en la economía y el lastimado tejido social de Puerto Rico. En primera instancia, una vez cumplan sus sentencias tener un grado universitario les ayuda transitar a la libre sociedad y conseguir un empleo, o mejor aún, desarrollar su propia empresa. Recientemente pude ver a varios confinados vendiendo artesanías en un reconocido centro comercial de Hato Rey. Igualmente, me indican amigos abogados que algunas instituciones penales hay cooperativas organizadas por los propios confinados.

Beneficios sociales y económicos

En su dimensión social, el readiestramiento universitario de estos jóvenes permitiría romper el peligroso y destructivo círculo vicioso en el que se encuentra un sector de esta población penal que pasa toda una vida entre la cárcel y la delincuencia porque no se les proveyó otra alternativa.

Puerto Rico cuenta con unos 7,534 confinados, cifra que coloca a la isla en uno de los países con mayor cantidad de reos per cápita en el mundo. Además, el presupuesto asignado al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) es cercano a $350 millones, de los cuales $209 millones, van al pago de nómina. Un análisis matemático simple nos dice que cada confinado cuesta a los contribuyentes unos $46,456, mucho más de la inversión por estudiante por parte del Departamento de Educación . Así las cosas, hay suficientes razones para potenciar un cambio de paradigma en la rehabilitación y movernos a una nueva ecuación más práctica, sensible y costo-efectiva.

He planteado anteriormente que, si como sociedad queremos contener la violencia y mejorar la calidad de vida, urge abandonar el enfoque punitivo, y transitar hacia el mejoramiento de la educación pública y proveer oportunidades a todos los sectores, independientemente de su origen social. Un cambio de ruta puede ayudar no solo a reducir la violencia, sino a reducir la inversión en tener confinados en instituciones y dirigir gran parte de esos $350 millones a otros usos más productivos para la sociedad, como por ejemplo mejorar las condiciones salariales de los maestros e invertirlos en la misma UPR.

El rol del sector privado

En paralelo al esfuerzo que realiza el DCR en alianza con la UPR, me parece que dentro de esta coyuntura es mucho lo que el sector privado puede aportar a este proceso. Los patronos pudieran crear programas específicos de reclutamiento de esta población que, aunque su falla en un momento particular no los inhabilita a volver a ser productivos e integrarse a la sociedad.