Neuralgia del trigémino

Un dolor punzante o eléctrico en un lado de la cara cuando me cepillo los dientes, cuando ingiero alimentos y hasta cuando siento la brisa en el rostro. Así es como muchas veces describen algunos pacientes un dolor crónico facial que ocurre en episodios o de manera constante y que puede llegar a ser tan severo que incapacite, cause problemas de ansiedad o que lleve a algunos pacientes a considerar el suicidio—la neuralgia del nervio trigémino. Muchos de estos pacientes asisten a las clínicas de neurocirugía luego de varios procedimientos dentales que pueden incluir inyecciones de anestésicos y/o extracciones dentales que no han resuelto el problema.