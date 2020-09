51 letras

Seguramente, alentados por la actividad lóbulo frontal de un antiguo gobernador, que afirmó hace poco que la estadidad no se consiguió en este cuatrienio debido a que Ricardo Rosselló amenazó a Donald Trump con darle un puñetazo, y por la certeza de que será en el próximo que llegará la estadidad y acabe de parir la abuela, esta semana me aventuré a disfrutar los errores ortográficos de un puñado de sus más fervientes en los comentarios de la prensa y esto me motivó, para entender cabalmente esta catástrofe racional, a revisar la numerosa bibliografía que la ciencia política internacional le ha dedicado a dilucidar el asunto del anexionismo criollo.

Resulta curioso, por no decir alarmante, que el interés por el movimiento estadoísta puertorriqueño (o mejor sería decir, de los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico) donde menos curiosidad científica ha despertado es en el propio Estados Unidos. Clásicos como Brown is Not the Color of Statehood y The Last Great Lie abrieron la brecha que pareció resolver el asunto puertorriqueño a comienzos de la década del 50 del siglo pasado. Sus autores Cornelius de Roe Savage y Anton K. Vildero estudiaron las restricciones que posibilitaron la magna Constitución inoperante del ELA y permitieron, con la solidaridad de las agencias de seguridad de la defensa común, imponer un agresivo ayuno terapéutico al independentismo. Para la academia y los bancos de pensamiento, el penoso asunto que de cuando en cuando, a partir de 1898, se elevaba a la altura de un ventilador de techo y provocaba un estropicio, quedaba entonces finiquitado. Esa, al menos, fue la esperanza que se recoge en la recopilación publicada por el eminente sociólogo Washington Severus. En Limbo Politics: How Nothing Becomes Politically Useful, este da cuenta de las negociaciones en el Congreso que impuso y permitió, antes de las negociaciones, el trueque sutil de nombres de los representantes criollos en el simulacro de proceso. Benjamin Jefferson Munos (se pronuncia como se lee, sin la engorrosa y antianglo tilde y sin la zeta exótica) y Theodor Mosquito Middleman escucharon y tuvieron su día en las antesalas congresionales, satisfechos con lo que otros decidían.

Al final consiguieron exactamente lo que ya existía desde 1917, pero esta vez Benjamin Jefferson Munos y Theodor Mosquito Middleman lograron, en lo que regresaban al país, una de las raras y más exitosas ocasiones en que la traducción mejoró al original. El anodino “Commonwealth” se convirtió en el inexplicable pero enigmático “Estado Libre Asociado”, la moneda en el bolsillo de otro se volvió común, la agresión militar y policiaca de otro mágicamente devino una defensa compartida desde una desigualdad y falta de poder felices. La “Operación Correa de Bota” (Operation Bootstrap) se ennobleció considerablemente pasando a ser nombrada por las extremidades superiores. La bota que pisaba la tierra con fuerza explotadora se redefinió como la operación de la mano que mete comida en la boca. El fenómeno fue tan exitoso que Hunger is Sexy de la psicóloga Messy Mortuary se convirtió en el primer libro de autoayuda que llega a la lista de los Libros Más Vendidos del New York Times.

Aquí se seca el pozo de los think tanks y universidades estadounidenses. Del 1965 en adelante, Puerto Rico fascina tanto la imaginación norteamericana como un atolón de Micronesia. De alguna manera el fenómeno resultaba lógico, ya que uno no sabe ni dónde queda la vesícula hasta que el médico amenaza con extirparla. No obstante, los puertorriqueños o, si se quiere, los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, que es un gentilicio imposible de escribir en las casillas limitadas de cualquier formulario de inmigración del mundo entero, ya que tiene el misterio misteriosísimo de tener exactamente 51 letras sin contar los espacios entre las palabras y que debería, por tanto, despertar la pasión numerológica de los fans de las 51 estrellitas, no obstante digo, de un tiempo acá el asunto ha vuelto a elevarse en Washington con una insistencia machacona y levitacional hasta las aspas mismas del ventilador.

Es aquí donde ocurre el milagro. Los congresistas se limitaron a abrir las ventanas, arrugar la nariz, ignorar voluntariamente de quien viene el olor feo y seguir con su vida. No obstante, nadie podía imaginar el interés constante y sonante que el estadoísmo puertorriqueño o… (imagínense aquí las 51 letras con sus espacios) despertó entre italianos, franceses, alemanes y otras nacionalidades.

Ejemplo de esta nueva corriente es el libro seminal de Cesare Tumbese, L´ areni movediche di mafiosi anexcionisti a Porto Rico. Igualmente notable es el volumen del dúo de estudiosos Maximilian Hurtosvki y Pieter Louisi Rajajewskistaya, Invisivilitat Deseum: Fantasmiche Emplearun dist Senat Portorriscaniche 2012‑2020. Estos autores aprovecharon su experiencia como operativos de prestigio en la Policía Secreta de la antigua República Democrática Alemana, para desenredar la madeja de hombres y mujeres desaparecidos en el Capitolio puertorriqueño. Muy destacado también es el libro de la académica francesa Yamille Meaux Le Grand Paquet: Benjamin Jefferson Munos à Washington.

La atención que genera la política puertorriqueña a nivel internacional es sorprendente y merecida. Volveremos en unas líneas a Europa, pero es preciso ahora tratar la obra de dos pioneros asiáticos en el estudio del estadoísmo de nuestro país. El japonés Ta Blindao es autor del estudio que en su traducción al inglés lleva el título de Sumo Wrestling and Impunity in the Campain for Estadity in Puerto Rico. De mucho interés también resulta la obra del periodista chino Chat Linchao que en su versión al español lleva el sugestivo título Ricky Rosselló: Historia de un Egg Roll frío.

Alerto a los lectores que los títulos mencionados son tan solo unos pocos de la verdadera catarata de interés y reflexión que la proximidad de la estadidad puertorriqueña ha desatado en el orbe entero. La lucha por la candidatura entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi fue seguida con verdadera pasión por las televisoras y los diarios del mundo y la larga extensión de la primaria fue objeto de admiración y estupor. Los puertorriqueños pueden ya ser felices de que desde hace mucho ciertos fanatizados soñadores han llegado al tope de su sueño cuando se definen fieros y orgullosos como ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico, esas 51 letras con sus espacios entre las palabras han sido desde siempre el no va más de la estadidad.

El italiano Inocenti Palletto dio en el clavo cuando tituló su estudio L´ alfabetti estadoisti di 51 lettri di Porto Rico: l´excrementi in il ventilatore di Washington.

Después de 122 años el estadoísmo puertorriqueño solo tiene 51 letras que no se pueden escribir en ningún formulario del mundo entero.